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Фильм «Атлантида» откроет Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs

от Telekritika
От Telekritika 467
Главная Кино Фильм «Атлантида» откроет Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs

В кинотеатрах фильм выйдет 5 ноября.

Драма «Атлантида» Валентина Васяновича станет фильмом-открытием 4-го Kharkiv MeetDocs, сообщает пресс-служба фильма.

Ленту на фестивале представят режиссер, продюсер и оператор фильма Валентин Васянович, а также исполнители главных ролей. Показ состоится 29 октября в Театрально-концертном центре в пределах офлайн-части кинофестиваля (будет проходить с 29 по 31 октября).

«Атлантида» переносит нас в недалекое будущее — 2025 год. После победы Украины в войне с Россией оккупированный Донбасс возвращен в состав государства, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Международным продвижением ленты занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила «Студія Гармата фільм». Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку.

Прокатчик ленты — кинокомпания Arthouse Traffic. «Атлантида» выйдет в широкий прокат 5 ноября.

Напомним, ранее фильм «Атлантида» Валентина Васяновича стал претендентом на премию Европейской киноакадемии.

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Фото: Limelite

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