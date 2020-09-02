Рыночная стоимость компании Zoom превысила $90 млрд

Акции Zoom Video Communications выросли на 40% после того, как компания опубликовала отчет за второй квартал финансового года, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Об этом пишет CNBS.

Рыночная капитализация Zoom сейчас составляет более $129 млрд, по сравнению с $25 млрд год назад. Компания стала крупнее IBM и AMD.

Согласно данным, выручка выросла на 355% в годовом исчислении во втором финансовом квартале (завершился 31 июля). В предыдущем квартале выручка Zoom выросла на 169%. Подписки от новых клиентов обеспечили 81% роста доходов, а отток клиентов оказался меньше, чем ожидалось. Об этом аналитикам сообщила финансовый директор Келли Стеккельберг.

Чистая прибыль Zoom приблизилась к $186 млн по сравнению с $5,5 млн в квартале прошлого года. Zoom увеличила валовую прибыль до 72,3% с 69,4% кварталом ранее.

В среднем за квартал у Zoom было 148,4 миллиона активных пользователей в месяц, что на 4700% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее компания Zoom намеревалась предоставить сквозное шифрование только платным пользователям и учебным заведениям, а затем сделала его доступным всем пользователям.

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Фото: zoom

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