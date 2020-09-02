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Украинская лента «Черкассы» выходит на онлайн-платформах

от Telekritika
От Telekritika 528
Главная Кино Украинская лента «Черкассы» выходит на онлайн-платформах

Премьера состоялась в феврале 2020-го.

Военная драма «Черкассы» с 1 сентября стала доступна на ряде онлайн-платформ, сообщается на официальной Facebook-странице проекта.

Ленту можно приобрести на неограниченный срок на сервисах: MEGOGO, Sweet.tv, OLL.TV, а с 15 сентября на определенный срок «Черкассы» можно купить на таких платформах как: Volia, 1+1 video, Takflix, MEGOGO, SWEET.TV та OLL.TV.

Фильм рассказывает реальную историю событий весны 2014 года. Морской тральщик «Черкассы» на пути в Одессу был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав. Несмотря на то, что остальные судна сдались, «Черкассы» три недели сопротивлялся врагу.

Напомним, ранее на «Телекритике» вышла рецензия на фильм «Черкассы».

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Фото: кадр из фильма «Черкассы»

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