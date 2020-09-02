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В Facebook удалили аккаунты, связанные с «фабрикой троллей»

от Telekritika
От Telekritika 519
Главная Новости В Facebook удалили аккаунты, связанные с «фабрикой троллей»

Удалено 13 учетных записей и две страницы, связанные с деятельностью «Агентства интернет-исследований».

Компания Facebook сообщила об удалении ряда учетных записей, связанных с российским «Агентством интернет-исследований», которое также известно как «фабрика троллей». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Деятельность этих учетных записей и страниц преимущественно фокусировалась на США, Соединенном Королевстве, Алжире и Египте, а также других англоязычных странах и странах Ближнего Востока и Африки.

Учетные записи направляли пользователей на сайт Peace Data, где публиковался контент о международных событиях и т.п.

По данным Facebook, на рекламу, связанную с этой кампанией, было потрачено 480 долларов; около 14 000 учетных записей в соцсети подписались минимум на одну из страниц кампании.

Отмечается, что компания Facebook обратила внимание на эту сеть после сообщения от Федерального бюро расследований США.

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Фото: unsplash

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