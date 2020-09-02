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1+1 media представила прогноз развития рынка платного телевидения на 2021-2022 годы

от Telekritika
От Telekritika 831
Главная ТВБизнес 1+1 media представила прогноз развития рынка платного телевидения на 2021-2022 годы

… и пять основных трендов рынка платного телевидения в 2020 году.

2 сентября 2020 группа 1+1 media провела пресс-событие, на котором компания рассказала о результатах кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов и факторах, которые повлияли на реализацию этого проекта, отчитывалась относительно борьбы с пиратством и представила свой прогноз развития рынка платного телевидения в Украине на 2021-2022 годы. Спикерами мероприятия стали Ярослав Пахольчук, генеральный директор группы 1+1 media, и Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

Так, в результате кодирования, рынок Pay TV в 2020 году увеличился на 13% (600 тыс. абонентов), на открытом спутнике осталось 2,4 млн абонентов, что на 1,2 больше прогнозируемого уровня.

По мнению спикеров, конверсии абонентов с бесплатного спутника помешали следующие факторы: во-первых, запрос ВР к Президенту Украины о введении моратория кодирования и производное от этого решения по запуску незакодированных спутниковых версий каналов четырех медиагрупп; во-вторых, карантин и связанное с ним снижение покупательской активности и способности населения.

«Важно отметить, что ожидаемого раскодирования каналов медиагруппы не произойдет, ведь это невозможно по техническим и юридическим причинам. После кодирования произошли изменения, которые не дают возможности просматривать каналы в открытом доступе без существенных затрат как для каналов, так и для абонентов. Кроме этого, права на контент украинских телеканалов ограничены территорией Украины. Кодирование спутника – это проект в действии, который нацелен на долгосрочный результат, а не только на короткие достижения по кодированию каналов в одиночку, и является ключевым для развития медиарынка с платным контентом в целом», – прокомментировал Ярослав Пахольчук.

1+1 media distribution также представила пять основных трендов рынка платного телевидения в 2020 году:

  • карантин вызвал стремительный рост ОТТ-платформ;
  • карантин доказал, что линейное телевидение – основной источник контента для абонента
  • укрупнение на рынке Pay TV Украины;
  • развитие цифрового сегмента Pay TV стимулирует появление украинских HD-каналов;
  • ценность ТВ-услуг растет.

Во время презентации была предоставлена оценка рынка платного телевидения на следующие два года. В 2022 году уже ожидается, что ОТТ обгонит кабель по количеству абонентов – если в 2019 году в «кабеле» было 3,6 млн абонентов и 0,9 млн абонентов в ОТТ, то в 2022 году эти цифры будут 2,3 и 2,5 млн соответственно. Ожидается и рост минимальной стоимости ТВ-услуги – в 2021 году, по оценкам 1+1 media, она составит 99 грн.

1+1 media distribution выделила основные условия заключения сделок с провайдерами на следующий год. Спикеры отметили важность понимания всеми игроками необходимости развития рынка Pay TV в Украине, соблюдения честной конкуренции и совместной борьбы с пиратством. Несмотря на карантин, 2020 год по сравнению с 2017-2019 годами стал показательным в борьбе с пиратством. В частности, было получено три решения суда (ни одного решения за предыдущие три года) и с начала года направлено три материала в суд (два – по 2017-2019 гг.).

«Одним из ключевых пунктов политики продаж 1+1 media distribution на 2021 является содействие развитию Pay TV. Коммерческое предложение холдинга имеет 6 основных каналов медиагруппы в SD и/или HD, зато каналы должны быть размещены в наиболее доступном для абонента пакете, кроме Freemium, а использование CatchUp прав является дополнительной платной опцией. Запланированная инфляция цен на линейные права в 2021 году составит + 30%, а стоимость CatchUp прав будет составлять 1,8 грн с абонента», – отметил Андрей Мальчевский.

На сегодня 1+1 media distribution дистрибутирует 27 телеканалов, среди которых 9 собственных: «1+1», 1+1 International, «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНИАН», «Бигуди», «Квартал TV», Paramount Comedy, а также Paramount Channel, Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, Spike, Club MTV, MTV, MTV Live, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, VH1, Star Cinema, Star Family, FILMUADrama, Bolt, 36 6 TV, «Кус-Кус».

Дополняется …

Фото: Александра Йорк

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