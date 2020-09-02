На канале «Украина» стартует новый сезон проекта «Гучна справа»

В пятницу, 4 сентября, в 20:10 на канале «Украина» начинается новый сезон публицистической программы журналистских расследований «Гучна справа» с ведущим Тимуром Аслановым. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Журналисты «Гучної справи» проведут собственные расследования преступлений.

«Эти уголовные дела поразили всех украинцев. О них говорила наша страна. А мы взялись их расследовать, чтобы проверить все версии, найти подозреваемых и рассказать правду. Например, в новом сезоне наша программа взялась за дело жестокого убийства двух подростков в историческом Золочеве. «Гучна справа» задела такую страшную схему, о которой невозможно молчать, потому что на кону жизни детей. Поэтому смотрите новый сезон «Гучної справи» на канале «Украина», чтобы узнать правду и уберечься от страшных событий», — отметил ведущий программы Тимур Асланов.

«Зрителю стоит посмотреть новый сезон «Гучної справи», поскольку расследования программы глубокие, актуальные, информативные и полезные для нашей современной жизни. Где мы должны знать, как защитить себя, своих детей, родных и друзей. «Гучна справа» в новом сезоне — о преступлениях, которые происходят сейчас. Мы расследуем там, где пытаются скрыть настоящих преступников», — рассказала руководитель проекта Снежана Кутракова.

«Гучна справа» — это публицистическая программа журналистских расследований на канале «Украина», в которой анализируют конкретные дела и криминальные схемы. Ведущий Тимур Асланов и журналисты проекта указывают на слабые места официальных версий уголовных дел, разрушают мифы, образовавшиеся вокруг них, находят новые факты и свидетельства, выстраивают экспертные версии. Премьера проекта состоялась в декабре 2018 года.

Напомним, ранее телепрограмма поменяла время выхода в эфир.

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Фото: канал «Украина»

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