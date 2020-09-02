Премьерный выпуск «Танців з зірками» стал первым во вкладке «Тренды» на YouTube

Премьерный выпуск шоу вызвал большой интерес не только среди телезрителей, продемонстрировав высокие рейтинги, но и среди пользователей платформы YouTube, сообщает пресс-служба «1+1».

Так, за сутки видео первого выпуска «Танців з зірками» стало №1 на вкладке «Тренды». За двое суток видео просмотрело 550 тысяч пользователей.

Напомним, доля выпуска «Танців з зірками» по аудитории 18-54 (50+) составила 19,5%, рейтинг — 4,9%. Охват эпизода по аудитории 4+ (Украина) составил 4,5 миллионов зрителей. Кроме того, 30 августа «1+1» занял первое место по дню среди других телеканалов (по аудитории 18-54 (50+) с рейтингом 1,5% и долей 11,0%.

Напомним, доля премьерного выпуска «Танців з зірками» по аудитории 18-54 (50+) составила 19,5%, рейтинг — 4,9%. Охват эпизода по аудитории 4+ (Украина) составил 4,5 млн. зрителей.

Шоу «Танці з зірками» выходит каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1». Кроме того, команда 1+1 Digital запустила бекстейдж проекта. С 31 августа они будут появляться на YouTube-канале «Танці з зірками» каждый понедельник.

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Фото: «1+1»

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