Студия «Квартал 95» снимает новый сериал для «1+1»

2 сентября под Киевом стартовали съемки нового сериала от студии «Квартал 95» для канала «1+1» под названием «100 тысяч минут вместе». Об этом сообщает пресс-служба студии.

«100 тысяч минут вместе» — это 16-серийный телесериал в жанре лирической комедии, представляющий собой историю о супругах, которые после 7 лет брака оказываются на 69 дней запертыми на карантине в собственном доме. Он – успешный пилот, она – уверенная в себе фитнес-тренер. В главных ролях – Руслан Ханумак и Дарья Рыбак.

Изначально проект назывался «Война полов». С началом пандемии Covid-19 авторы внесли изменения.

«Разумеется, на съемках мы придерживаемся всех карантинных норм, — говорит режиссер сериала Руслан Ханумак. – Это история про нас всех, про то, что мы пережили совсем недавно. Думаю, зрители будут смотреть в зеркало, глядя в экран телевизора или монитора, ведь в этих героях точно узнают себя».

«Наш новый сериал – это абсолютно не скетчевая история, где обсмеиваются какие-то бытовые ситуации. Это больше философское, в чем-то даже серьезное размышление о разнице между полами и их взаимоотношениях», — говорит один из авторов, креативный продюсер Михаил Савин.

Специально для нового проекта актриса Дарья Рыбак впервые в жизни покрасила волосы. «Я даже не сомневалась, идти на такой эксперимент или нет. И к своему рыжему цвету волос я уже потихоньку привыкаю», – признается актриса, которая ранее снималась и в других проектах «Квартала 95», таких как «Папик», «Мышеловка для кота».

Основная локация, где по сюжету будут «изолированы» главные герои, находится в доме под Киевом. Планируется, что съемки продлятся до конца октября, а премьера нового сериала состоится на канале «1+1».

Напомним, 5 августа в Киеве стартовали съемки четырехсерийной приключенческой комедии от студии «Квартал 95» – «Беглецы».

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Фото: «Квартал 95»

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