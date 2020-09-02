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78% домохозяйств в США имеют подписку на видеосервис — исследование

от Telekritika
От Telekritika 313
Главная Новости 78% домохозяйств в США имеют подписку на видеосервис — исследование

По сравнению с 69% в 2018 году.

Исследование от Leichtman Research Group, показывает, что 78% всех домохозяйств в США имеют подписку на  SVoD-сервисы (Netflix, Amazon Prime или Hulu)- по сравнению с 69% в 2018 году и 52%  в 2015 году. Об этом сообщает Advanced Television.

Кроме того, 55% домашних хозяйств в США теперь имеют более одной из этих услуг SVoD, что на 43% больше, чем в 2018 году, и на 20% в 2015 году.

Использование SVoD-сервисов также значительно увеличилось в последние годы. Ежедневно 40% всех взрослых транслируют услуги SVoD, по сравнению с 30% в 2018 году и 16% в 2015 году. Более молодые люди являются наиболее активными стримерами: подписчики от 18 до 44 лет составляют 63% ежедневных пользователей SVoD.

Результаты основаны на опросе около 1990 домашних хозяйств по всей Америке.

Напомним, стриминговым платформам Pluto TV, Roku, Hulu, Tubi и новичку Peacock удалось заработать во втором квартале 2020 года $849 млн (суммарно).

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Фото: «Телекритика»

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