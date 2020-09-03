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IMDB опубликовал список самых популярных сериалов 2020-го

от Telekritika
От Telekritika 204
Главная Кино IMDB опубликовал список самых популярных сериалов 2020-го

От Netflix, HBO и других платформ.

Платформа Internet Movie Database опубликовала рейтинг лучших сериалов и шоу, вышедших с 1 января по 23 августа 2020 года. Рейтинг основан на оценках пользователей сайта (от 1 до 10). Об этом пишет Business Wire.

В список вошли:

  • Документари «Последний танец» (Last Dance, телеканал ESPN, Netflix)
  • «Чужак» (The Outsider, HBO)
  • «Нормальные люди» (Normal People, BBC Three, Hulu)
  • «Банды Лондона» (Gangs of London, Sky Atlantic)
  • «Дейв» (Dave, FXX)
  • Анимация «Полуночные откровения» (The Midnight Gospel, Netflix)
  • «Звездный путь: Пикар» (Star Trek: Picard, CBS All Access, Amazon Prime Video)
  • «Защищая Джейкоба» (Defending Jacob, видеосервис Apple TV+)
  • «Неортодоксальная» (Unorthodox, видеосервис Netflix)
  • «Новый папа» (New Pope, телеканалы HBO, Canal+)

Напомним, ранее «Телекритике» подготовила список сериалов, которые выходят в сентябре 2020-го.

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Фото: Unsplash

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