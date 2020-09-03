IMDB опубликовал список самых популярных сериалов 2020-го

Платформа Internet Movie Database опубликовала рейтинг лучших сериалов и шоу, вышедших с 1 января по 23 августа 2020 года. Рейтинг основан на оценках пользователей сайта (от 1 до 10). Об этом пишет Business Wire.
В список вошли:
- Документари «Последний танец» (Last Dance, телеканал ESPN, Netflix)
- «Чужак» (The Outsider, HBO)
- «Нормальные люди» (Normal People, BBC Three, Hulu)
- «Банды Лондона» (Gangs of London, Sky Atlantic)
- «Дейв» (Dave, FXX)
- Анимация «Полуночные откровения» (The Midnight Gospel, Netflix)
- «Звездный путь: Пикар» (Star Trek: Picard, CBS All Access, Amazon Prime Video)
- «Защищая Джейкоба» (Defending Jacob, видеосервис Apple TV+)
- «Неортодоксальная» (Unorthodox, видеосервис Netflix)
- «Новый папа» (New Pope, телеканалы HBO, Canal+)
Напомним, ранее «Телекритике» подготовила список сериалов, которые выходят в сентябре 2020-го.
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Фото: Unsplash
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