IMDB опубликовал список самых популярных сериалов 2020-го

Платформа Internet Movie Database опубликовала рейтинг лучших сериалов и шоу, вышедших с 1 января по 23 августа 2020 года. Рейтинг основан на оценках пользователей сайта (от 1 до 10). Об этом пишет Business Wire.

В список вошли:

Документари «Последний танец» (Last Dance, телеканал ESPN, Netflix)

«Чужак» (The Outsider, HBO)

«Нормальные люди» (Normal People, BBC Three, Hulu)

«Банды Лондона» (Gangs of London, Sky Atlantic)

«Дейв» (Dave, FXX)

Анимация «Полуночные откровения» (The Midnight Gospel, Netflix)

«Звездный путь: Пикар» (Star Trek: Picard, CBS All Access, Amazon Prime Video)

«Защищая Джейкоба» (Defending Jacob, видеосервис Apple TV+)

«Неортодоксальная» (Unorthodox, видеосервис Netflix)

«Новый папа» (New Pope, телеканалы HBO, Canal+)

Напомним, ранее «Телекритике» подготовила список сериалов, которые выходят в сентябре 2020-го.

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Фото: Unsplash

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