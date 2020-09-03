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Euronews локализовался в Грузии

от Telekritika
От Telekritika 334
Главная Новости Euronews локализовался в Грузии

Канал стал доступен на грузинском языке.

Euronews Georgia, принадлежащий Silknet, объявил о запуске вещания в мае прошлого года и с тех пор транслирует англоязычный выпуск Euronews. Теперь канал новостей в Тбилиси будет предлагать телезрителям утренние, дневные и вечерние выпуски новостей на грузинском языке круглосуточно. Об этом пишет broadband tv news.

Джордж Рамишвилли, председатель наблюдательного совета Silknet, сказал: «Я думаю, что очень важно, что в это непростое время, когда весь мир сталкивается с пандемией, нам удалось сдержать свое обещание и вовремя обеспечить запуск Euronews Georgia. Уверен, что это будет полезно для общества. Поздравляю команду Euronews Georgia с успешным стартом и желаю успехов».

«Я рад, что Euronews Georgia начинает вещание на грузинском языке. Euronews, команды Silknet и Euronews Georgia работали вместе, чтобы запустить круглосуточный канал всего за год несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19. Уверен, что Euronews Georgia будет придерживаться тех же стандартов качества и беспристрастности, что и основной Euronews», — прокомментировал генеральный директор Euronews Майкл Петерс (Michael Peters).

Напомним, ранее американская телекомпания NBC News продала свою долю в общеевропейском телеканале Euronews.

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Фото: Euronews

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