Дарья Онищенко о фильме «Забуті», новом байопике и актерской импровизации

Премьера драмы в Украине состоялась на открытии Киевского международного кинофестиваля «Молодость». Ранее во время Варшавского кинофестиваля фильм получил Специальный приз жюри. Мы пообщались с режиссером ленты Дарьей Онищенко о съемках, финансировании, мотивации главной героини и новом проекте о Казимире Малевиче.

Почему выбрали именно такую ​​тему для фильма «Забуті»?

Так случилось, что еще до Майдана работала над материалом для художественного фильма о нашей Украинской Хельсинской группе. Так же о борцах за независимость и сохранение нашего языка и культуры. Но действие происходило в конце 80-х годов. Затем случился Майдан, который нас всех подкосил… Когда я вернулась к сценарию, уже началась война, и все события вокруг стали толчком для того, чтобы эту историю, события которой разворачивались в 80-х, адаптировать к сегодняшним реалиям.

Тогда я была в составе нескольких групп немецких документалистов: переводила интервью с переселенцами и военными. Я собирала информацию, которая вдохновила меня на сценарий. Это был своего рода сборник историй, которые я услышала, нашла в прессе, и о которых мне рассказали люди из оккупированных территорий. Мне стало понятно, что фильм о войне надо делать сразу, ведь для осмысления событий нужна объективность. Поэтому, когда я сначала пыталась найти финансирование в Германии, редактор одного баварского телеканала сказала мне: «Даша, тебе надо подождать. Фильмы о войне требует объективной оценки, которой у тебя еще нет. У тебя слишком много патриотических чувств, но в каждой войне есть две стороны медали». Пока мы искали финансирование, прошло время. По моему мнению, мы выпустили фильм, когда уже более-менее можно было о нем объективно говорить.

Я сосредоточилась на том, чтобы рассказать историю простых людей, семейную драму, и не зацикливаться только на военной тематике.

Как вы готовились к написанию сценария? Проводили интервью с жителями оккупированных территорий или вдохновлялись историями своих знакомых и друзей?

Одна из моих лучших подруг из Луганска, исполнительница главной роли также из Луганска. В основе лежат истории реальных людей, оставшихся по разным причинам и не по своей воле на оккупированных территориях. Кое-что мы брали из интервью с переселенцами, кое-что рассказывали друзья и друзья друзей. То есть это такая совокупность и обобщения. Все же это художественная история, но построена на реальных событиях.

Можно ли назвать фильм частично документальным?

Есть большая разница между художественным кино и документальным. Это все же вымышленная история. У нас художественный сценарий, профессиональные актеры. Но в ее основе лежат реальные события.

Где проходили съемки?

Снимать на оккупированной территории возможности у нас не было. Мы снимали фильм под Киевом: в Фастове и в Белой Церкви. А также ездили на восток в Славянск.

Сколько длились съемки?

Примерно два месяца, снимали зимой.

Фильм частично спонсировало Министерство Швейцарии. Как вы начали сотрудничество в этом проекте?

У меня так складывается, что я часто ищу продюсеров и сопродюсеров своих фильмов. Продюсера со швейцарской стороны Клаудию Леманн я уже знала несколько лет, мы раньше работали над одной из моих короткометражных работ. Ее заинтересовала тема Украины, потому что она снимала в нашей стране и ей очень понравилось у нас. С самого начала конфликта ее заинтересовали события в Украине. Она увидела актуальность этой истории в том, что подобная судьба переселенцев или людей на оккупированных территориях понятна людям со всего мира. Потому что таких оккупированных территорий в мире много, не только у нас. И война всегда имеет схожие проблемы, поэтому об этом можно говорить. Особенно сейчас, после последней волны беженцев из Сирии, которая всколыхнула всю Европу. Эта тема действительно актуальна и понятна для международного зрителя. Затем Клаудия Леманн как продюсер отправилась в швейцарский кинофонд при Министерстве культуры Швейцарии, и они нас поддержали.

Расскажите о фестивальной истории фильма. Была ли «Молодость» завершающим фестивалем?

Премьера состоялась на Варшавском международном кинофестивале. Для меня это было приятно, ведь это был фестиваль класса «А». Там «Забутих» восприняли хорошо, и мы получили Специальный приз жюри. После этого мы показали фильм в Австрии, Португалии, Италии, вскоре покажем в Германии и в Сербии.

Это было еще до пандемии?

Это было во время пандемии. Она значительно нас повлияла, много фестивалей было отменено. Однако некоторые из них адаптировались. В Португалии, где мы получили три приза, сделали формат «мобильного кино». По всей стране ездил фургон и показывал фильмы. Также нас отобрали Стамбульский фестиваль, который перенесли, и Сербский фестиваль европейского кино, который состоится в начале сентября.

Недавно нас еще пригласили на фестиваль во Франции, посвященный фильмам о войне.

Не планируете снимать немецкоязычное кино?

У меня есть один проект в разработке, это копродукция с Германией и Швейцарией. Фильм будет сниматься на немецком языке. Но я все больше работаю в Украине. Снимать авторское кино не так легко, меня очень поддерживает моя семья. Работа режиссера – очень непростая и за маленькие деньги. Хотя при этом ты тратишь годы, чтобы сделать один фильм, но я все равно оставляю за собой право работать над теми проектами, в которые я действительно верю. Сейчас это проект о творчестве Казимира Малевича, с которым мы отправились на конкурс Госкино. Также мы прошли с этим проектом на питчинг Одесского международного кинофестиваля. Среди следующих копродукций – будет экранизация книги одного из швейцарских писателей, имя которого пока я держу в секрете. Сейчас решается вопрос о правах на это произведение.

Расскажите подробнее о фильме, который посвящен Казимиру Малевичу.

Продюсером фильма выступает Анна Паленчук, компания 435 Films. Сценарий я уже написала, он вышел сильным. С написанием мне помогала Татьяна Филевская, главный эксперт по биографии и творчеству Малевича в Украине. Кроме того, мы контактируем с родственниками Малевича, которые помогали нам построить реалистичные образы героев. История будет строиться на конфликте Малевича с конструктивистом Владимиром Татлиным, который также провел свое детство в Украине. Нам важно показать влияние Малевича на все искусство постмодерна, его связь с Украиной.

Какой жанр кино вам ближе?

Конечно, это драма. Моя дебютная работа «Істальгія» была драмой. Фильм о Малевиче – мой первый исторический проект. Но говорят, что исторических картин в современном кинематографе уже нет, меняются только костюмы и грим актеров. Стиль съемки уже работает более или менее одинаково – в реалистической эстетике. Я люблю очень визуальный реализм в кино. Как по мне, это признак хорошего европейского кино, где не пытаются использовать много спецэффектов, а показывают истории о реальной жизни и поднимают социально важные темы.

(СПОЙЛЕР) О мотивации героини Нины в «Забытых». Почему женщина все же решила поехать в Украину и оставить Андрея?

Я думаю, что поехать в Украину было целью для Нины. Курсы переквалификации и вынужденность остаться в Луганске заключались в том, что она не хотела оставить своего любимого мужчину. Из-за его работы она не решалась поехать. Роман с парнем – это своего рода протест в их отношениях с мужем. Нина и Юрий – это семейная пара, которая много лет не смотрит друг другу в глаза. Мы даже во время съемок придерживались такого правила: актеры не должны были смотреть друг другу в глаза. Их конфликт главный – это разные моральные ценности. Нина – человек с сильными моральными убеждениями, а Юрий плывет по течению. Куда его понесет – туда он поплывет. Ему главное получить какую-то копейку и обеспечить семью. Роман с парнем – протест против поведения мужа. Для Нины это как глоток свежего воздуха. Она видит в глазах этого парня какой-то детский идеализм.

Есть ли у героини Нины прототип? Или это вымышленный персонаж?

Похожая история с учительницей украинского языка, которая ходила на курсы квалификации и которую оскорбляли и дискриминировали, потому что она общается на украинском – случилась в Крыму. О характере Нины – мне важно, чтобы актеры для роли отдавали частичку себя. Марина Кошкина сама очень много привнесла в этот образ. Она очень сильная молодая женщина, которая борется за самопризнание и много работает с утра до ночи в нескольких театрах. Марина очень наполнила эту героиню.

Также, когда я пишу сценарий, я опираюсь всегда на собственный опыт. Это могут быть и мои отношения, или людей, которых я хорошо знаю.

Импровизировали ли актеры во время съемок?

Да. Я, кроме Станиславского, поклонница и Method. Я стараюсь дать актерам больше свободы, поэтому мы с оператором никогда не делаем раскадровку, ведь это ограничивает меня и актеров. Конечно, необходимо импровизировать во время репетиций, ведь на съемочной площадке на это уже нет времени. Также мы достаточно свободно работали над сценарием, если актерам некоторые слова или фразы давались трудно, мы корректировали диалог. Я всегда оставляю возможность в последнюю минуту это изменить.

Также я заметила, что у луганских сепаратистов был свой сленг.

Мы работали с двумя языками и пытались передать говор, хотя знали, что это не так просто. Даже для выхода в прокат у нас были определенные ограничения на использование других языков. В этом фильме появляется тема языкового вопроса, поэтому было важно, чтобы зрители на международных фестивалях поняли о причинах конфликта. Часто люди за границей не понимают, в чем проблема. Я сама из русскоязычной семьи и перешла на украинский после Майдана. Но, ничего, моя семья меня прекрасно понимает.

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Фото: пресс-служба

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