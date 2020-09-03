«Суспільне» радио начинает вещание на 12 новых FM-частотах

1 сентября «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь» та «UA: Радіо Культура» начали вещание на 12 новых частотах. Об этом сообщила пресс-служба «Суспільного».

Первый канал «Суспільного радіо» «UA: Українське радіо» отныне вещает на FM-волнах в таких городах:

отныне вещает на FM-волнах в таких городах: Яремче (Ивано-Франковская обл.) — 100,2 FM;

Калуш (Ивано-Франковская обл.) — 100,1 FM;

Кагарлык (Киевская обл.) — 90,8 FM;

Иванков (Киевская обл.) — 95,4 FM;

Высокополье (Херсонская обл.) — 103,0 FM.

Второй канал «UA: Радіо Промінь»:

Черновцы — 105,0 FM;

пгт Красное (Николаевская обл.) — 105,7 FM;

Миргород (Полтавская обл.) — 92,6 FM;

Волноваха (Донецкая обл.) — 96,5 FM;

Старобельск (Луганская обл.) — 107,6 FM.

Третий канал «UA Радіо Культура»

Винница (Винницкая обл.) — 100,9 FM;

Бердянск (Запорожская обл.) — 90,1 FM.

«Развитие FM-сети каналов «Суспільного» радио — большой и ответственный проект. Для нас это один из приоритетов, поскольку открывает доступ к качественному радиоконтенту сотням тысяч новых слушателей», — отметил член правления «UA: Суспільне мовлення», ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин.

Напомним, 7 сентября с 5.00 до 14.00 на всех объектах Концерна РРТ (РТПС, РТС, РРС, СТ ВКУ) проведут полугодовое техническое обслуживание антенно-фидерных систем и оборудования электропитания, с полным отключением станций.

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Фото: unsplash

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