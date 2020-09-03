Кабель может подорожать – АППК

АППК обратилась в парламентский Комитет по вопросам цифровой трансформации, Минцифры, Минэкономики с просьбой не допустить подорожания кабельно-проводниковой продукции, которая может привести к замедлению реализации правительственных проектов цифровой трансформации. Об этом сообщила председатель Правления АППК Наталья Клитная.

28 июля 2020 в газете «Урядовий кур’єр» было опубликовано Сообщение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 24.07.2020 № СП-458/2020 / 4411-03 о начале специального расследования относительно импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. АППК отмечает, что расследование должно быть прозрачным, а его результаты – объективными.

«Иногда такие расследования используют для перераспределения на рынке, необоснованного завышения цен, и мы, конечно, обеспокоены этим. Единственное, что мы просим – обеспечить законность расследования, учета мнений всех заинтересованных лиц. Стоимость кабельной продукции является очень важным фактором для реализации правительственных проектов по цифровой трансформации», – говорит председатель Правления АППК Наталья Клитная.

Расследование начато на основе заявления «О начале и проведении специального расследования относительно импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта», представленной Публичным акционерным обществом «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ» и Публичным акционерным обществом «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ».

В частности, в опубликованном сообщении сказано, что Комиссия приняла решение, согласно которому инициировала специальное расследование в отношении импорта в Украину товара независимо от страны происхождения и экспорта, которое имеет следующее описание: провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники без соединительных деталей; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, которые могут классифицироваться согласно УКТВЭД по кодам 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 8544 60 90 90, 8544 70 00 10 8544 70 00 90. Под эти коды попадают следующие виды продукции:

оптический кабель всех типов и конструкций;

изделия из оптического кабеля (оптические патчкорды, пигтейлы)

витая пара всех типов и конструкций;

сигнальный кабель всех типов и конструкций;

силовой кабель всех типов и конструкций.

Проведение специального расследования поручено Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Фото: unsplash

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