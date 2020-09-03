На конкурс активов УМХ подались 6 участников

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений опубликовало список претендентов на управление активами УМХ.

Среди участников — 6 компаний:

ТОВ «Видавничий Дім Масаві» ТОВ «Комунікаційний Хаб« Економіка » ТОВ «Сьогодні Мультимедіа» ТОВ «Об’єднана Медіа Група» ТОВ «Видавництво Український Медіа Дім» ТОВ «1+1 Інтернет»

АРМА пишет, что участники подали конкурентные коммерческие предложения. К примеру, суммы гарантийного платежа (размер перечислений в госбюджет, который управляющий обязуется осуществлять при невозможности обеспечения плановых поступлений от управления активом) находятся в диапазоне от 1 грн до 5 млн грн. При этом максимальные предложения более чем вдвое превышают показатели, заявленные во время первого конкурсного отбора.

Сейчас АРМА анализирует объем документов от потенциальных управляющих, оценивая правильность юридических аспектов, экономические предложения участников, а также опыт компаний, их деловую репутацию.

Напомним, ранее Тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений, не смог выбрать победителя конкурса на управление активами UMH. Поэтому был объявлен повторный конкурс.

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Фото: unsplash

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