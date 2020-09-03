Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Корзина для счастья»

В субботу, 5 сентября, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 4-серийной мелодрамы «Корзина для счастья» производства продакшн-компании IVORY films по заказу телеканала «Украина».

Лика Березовская мечтает о свадьбе со своим парнем Сергеем, но пока она даже не получила от него предложения. Да и материальное положение не позволяет осуществиться мечте о праздновании. Чтобы приблизить дату, Лика устраивается на работу в супермаркет «Корзина для счастья» продавцом-консультантом. Но уже в первый рабочий день карьера девушки оказывается под угрозой.

В сериале зрители увидят: Анну Кошмал, Тараса Цымбалюка, Марию Кононову, Макара Тихомирова, Инну Мирошниченко, Сергея Калантая, Гордея Дзюбинского и других актеров.

По словам режиссера-постановщика Антона Гойды, у каждого героя картины – свое понимание счастья.

Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Производством картины занималась продакшн-компания IVORY films по заказу телеканала «Украина».

Напомним, 30 августа состоялась премьера новой 4-серийной драмы «После зимы» производства компании Film.Ua Group и канала «Украина».

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Фото: канал «Украина»

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