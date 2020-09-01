«Медиа Группа Украина» сделала заявление относительно конкурсного отбора управляющего УМХ

«Медиа Группа Украина» заявляет о своей неизменной позиции относительно несоответствия конкурса нормам действующего законодательства. Перед объявлением конкурса должен быть проведен аудит активов, выставляемых на конкурс, а участникам конкурса – представлена ​​информация об этих активах, на основе которой можно было бы составить реальные бизнес-программы активов УМХ. Однако АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) проводит конкурс абсолютно формально, несмотря на требования законодательства и здравого смысла.

Чтобы иметь доступ к информации, касающейся проведения конкурса, и контролировать его течение, «Медиа Группа Украина» подала документы на участие в конкурсе (участник от «Медиа Группы Украина» – издательский дом ООО «Сегодня Мультимедиа»). Гарантированная сумма отчислений в бюджет, указанная в заявке «Медиа Группы Украина» – 1 гривна.

Считаем, что конкурс должен быть отменен. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг «Украинского Медиа Холдинга» должна происходить согласно нормам действующего законодательства Украины. Предостерегаем себе право обратиться в суд и обжаловать действия АРМА.

Напомним, ранее медиагруппа уже высказывалась о предыдущем конкурс АРМА: результаты объявленного конкурса могли существенно повлиять на распределение рыночной доли на медийном рынке.

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Фото: МГУ

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