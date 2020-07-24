НовостиСМИ

«Медиа Группа Украина»: Активы УМХ нужно передавать в управление частями

от Telekritika
От Telekritika 187
Главная Новости «Медиа Группа Украина»: Активы УМХ нужно передавать в управление частями

По мнению медиагруппы, результаты объявленного конкурса могут существенно повлиять на распределение рыночной доли на медийном рынке.

«Медиа Группа Украина» высказалась относительно конкурса АРМА на управление активами «Украинского Медиа Холдинга». «Телекритика» публикует полный текст заявления:

«Медиа Группа Украина» приветствует решение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) прислушиваться к участникам медийного рынка и учесть общественный резонанс, который вызвал конкурс на управление активами «Украинского Медиа Холдинга» (УМХ).

Мы, «Медиа Группа Украина», как и другие представители медиа-рынка, считаем, что конкурс должен соответствовать всем требованиям законодательства Украины, быть прозрачным, объективным, таким, в котором все участники будут иметь равные права и возможности. На данный момент объявлен новый конкурс, но, к сожалению, проблемные вопросы, о которых говорили эксперты и участники рынка, не устранены. Это может поставить под сомнение законность проведения и нового конкурса.

Да, и первый, и второй конкурсы объявлены без соблюдения процедур, предусмотренных законом «О публичных закупках», в том числе без проведения предварительной оценки активов и представления детальной информации о финансовом состоянии объектов, которые передаются в управление. Участники конкурса должны представить собственные бизнес-программы по развитию указанных активов, среди прочего, должны включать и обязательства платить гарантированную сумму в государственный бюджет. В то же время, по нашему мнению, представление любых бизнес-приложений без базовой информации по активам, которые предлагаются в управление, является фикцией, что делает процесс избрания АРМА победителя по таким критериям крайне непрозрачным и содержащим коррупционные риски.

Кроме того, результаты объявленного конкурса могут существенно повлиять на распределение рыночной доли на медийном рынке. Учитывая высокий риск монополизации рынка, считаем, что нужно передавать в управление не все активы вместе, а определенными частями (лотами), что больше соответствует рыночной логике и нормам конкуренции.

Призываем АРМА услышать мнение индустрии и провести конкурс с соблюдением всех требований законодательства».

Напомним, 9 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление АРМА  имущественные и корпоративные права группы  УМХ, на которые ранее был наложен арест.

Позже стало известно, что на конукрс АРМА по отбору управляющего активами УМХ подались семь кандидатов, среди которых — холодинг «1+1 media». Вскоре «Медиа Группа Украина» заявила, что конкурс»не соответствует нормам Закона «О телевидении и радиовещании» и потребовала его отмены. Радиокомитет, представляющий ведущие радиокомпании Украины, в свою очередь, выразил обеспокоенность публичным недоверием к конкурсу и попросил «отреагировать на замечания участников рынка».

Вскоре тендерный комитет АРМА заявил, что «не смог выбрать победителя конкурса на управление активами УМХ» и объявил повторный конкурс. На что в групе 1+1 media отреагировали заявлением. В частности, в холдинге сообщили о намерениях участвовать в новом конкурсе, но потребовали обеспечить «его открытость, прозрачность и беспристрастность членов комиссии, рассматривающие заявки».

Читайте також:

АРМА объявила новый конкурс на управление активами UMH
#Курченкогейт: ГПУ просит суд передать УМХ в управление Агентству по розыску активов
Радиохолдинг Баграева берет в управление экс-радиостанцию Курченко
Стало известно, за сколько Сергей Курченко купил UMH
ООО «1+1 Интернет» будет конкурировать за право на управление активами «Украинского Медиа Холдинга»
Холдинг UMH передали в управление АРМА

Фото: МГУ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «Прямой» подал в суд на Нацсовет

15.07.2020

На канале «Еспресо» обнаружили три случая заражения коронавирусом

24.06.2020

Несколько американских инвесторов рассматривают возможность покупки TikTok

22.07.2020

Посольство США в Украине требует расследовать убийство Шеремета

20.07.2020

Канал EU Music проверят из-за клипа 18+

02.07.2020

Объявлен кастинг на главные роли в фильме «Я...

23.07.2020

Президент Зеленский предложил ввести налоговые льготы в поддержку...

16.07.2020

Канал «Украина» готовит шоу «Маска»

30.06.2020

На «1+1» состоится премьера новой турецкой мелодрамы «Женщина»

03.07.2020

О Валерии Лобановском снимут художественный фильм

07.07.2020
Avatar