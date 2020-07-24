«Медиа Группа Украина»: Активы УМХ нужно передавать в управление частями

«Медиа Группа Украина» высказалась относительно конкурса АРМА на управление активами «Украинского Медиа Холдинга». «Телекритика» публикует полный текст заявления:

«Медиа Группа Украина» приветствует решение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) прислушиваться к участникам медийного рынка и учесть общественный резонанс, который вызвал конкурс на управление активами «Украинского Медиа Холдинга» (УМХ).

Мы, «Медиа Группа Украина», как и другие представители медиа-рынка, считаем, что конкурс должен соответствовать всем требованиям законодательства Украины, быть прозрачным, объективным, таким, в котором все участники будут иметь равные права и возможности. На данный момент объявлен новый конкурс, но, к сожалению, проблемные вопросы, о которых говорили эксперты и участники рынка, не устранены. Это может поставить под сомнение законность проведения и нового конкурса.

Да, и первый, и второй конкурсы объявлены без соблюдения процедур, предусмотренных законом «О публичных закупках», в том числе без проведения предварительной оценки активов и представления детальной информации о финансовом состоянии объектов, которые передаются в управление. Участники конкурса должны представить собственные бизнес-программы по развитию указанных активов, среди прочего, должны включать и обязательства платить гарантированную сумму в государственный бюджет. В то же время, по нашему мнению, представление любых бизнес-приложений без базовой информации по активам, которые предлагаются в управление, является фикцией, что делает процесс избрания АРМА победителя по таким критериям крайне непрозрачным и содержащим коррупционные риски.

Кроме того, результаты объявленного конкурса могут существенно повлиять на распределение рыночной доли на медийном рынке. Учитывая высокий риск монополизации рынка, считаем, что нужно передавать в управление не все активы вместе, а определенными частями (лотами), что больше соответствует рыночной логике и нормам конкуренции.

Призываем АРМА услышать мнение индустрии и провести конкурс с соблюдением всех требований законодательства».

Напомним, 9 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление АРМА имущественные и корпоративные права группы УМХ, на которые ранее был наложен арест.

Позже стало известно, что на конукрс АРМА по отбору управляющего активами УМХ подались семь кандидатов, среди которых — холодинг «1+1 media». Вскоре «Медиа Группа Украина» заявила, что конкурс»не соответствует нормам Закона «О телевидении и радиовещании» и потребовала его отмены. Радиокомитет, представляющий ведущие радиокомпании Украины, в свою очередь, выразил обеспокоенность публичным недоверием к конкурсу и попросил «отреагировать на замечания участников рынка».

Вскоре тендерный комитет АРМА заявил, что «не смог выбрать победителя конкурса на управление активами УМХ» и объявил повторный конкурс. На что в групе 1+1 media отреагировали заявлением. В частности, в холдинге сообщили о намерениях участвовать в новом конкурсе, но потребовали обеспечить «его открытость, прозрачность и беспристрастность членов комиссии, рассматривающие заявки».

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Фото: МГУ

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