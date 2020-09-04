Начинаются съемки комедии «Поцелуй на миллион»

Режиссер Дмитрий Авдеев работает над романтической комедией «Поцелуй на миллион». «Мы снимаем романтическую комедию с элементами роуд-муви о нашей молодежи, которая отправляется в путешествие по всей стране в поисках приключений, себя и, конечно же, настоящей любви», – говорит он.

По сюжету фильма, молодой авантюрист в компании двух друзей бросается в погоню за «звездной» внучкой миллиардера, которая путешествует по Украине. Герой должен покорить сердце девушки и получить миллион в качестве «приданого». На пути парня становятся продюсеры «звезды», непредвиденные обстоятельства, его друзья и собственные чувства.

В фильме будут сниматься Елизавета Василенко, Влад Демиденко, Василий Вирастюк, Даша Астафьева. Съемки стартуют 8 сентября, а выход в прокат планируется ко Дню влюбленных.

Напомним, в Киеве начались съемки полнометражного художественного фильма «Egregor» — приключенческого триллера с элементами мистики от режиссера Станислава Капралова.

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