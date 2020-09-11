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Из-за Covid-19 инвесторы предпочитают вкладываться в стриминги

от Telekritika
От Telekritika 389
Главная Диджитал Из-за Covid-19 инвесторы предпочитают вкладываться в стриминги

Исследование финансовой компании BuyShares.

Согласно данным исследования, проведенного финансовой компанией BuyShares, с января по сентябрь 2020 года стриминговые сервисы получили инвестиции в размере $15,93 млрд, передает rapidtvnews.com.

Эксперты отметили, что самым важным стимулом для роста инвестиций в видеостриминги стала пандемия коронавируса. Так, в апреле єтого года, на пике пандемии, объем таких инвестиций достиг $6,08 млрд, а еще в марте єтот показатель біл на уровне $2,62 млрд. Примечательно, что в январе 2020 года была собрана самая низкая сумма — $18,57 млн.

В BuyShares также выяснили, что с 1997 год по вторую половину 2020-го было зафиксировано 330 сделок, связанных с инвестициями в этот сегмент. Самые активные инвесторы по количеству сделок — Google (107 инвестиций), Castor Venture (47), Facebook (26), Bilibili (24) и Hearst Communications (19).

Напомним: ранее стало известно, что украинский сервис для стриминга привлек $50 млн инвестиций.

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Фото: «Телекритика»

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