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«Чистое небо» инициирует создание единого центра мониторинга

от Telekritika
От Telekritika 359
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Инсайды конференции Telecom Ukraine 2020.

Антипиратская Инициатива «Чистое небо» приняла участие в конференции Telecom Ukraine 2020. Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы, рассказал о создании единого центра мониторинга, ближайших приоритетных задачах «Чистого неба», передает пресс-служба.

Во время своего выступления Вячеслав Миенко отметил, что одной из главных целей является сотрудничество с государственными органами, которое имеет несколько направлений.

Во-первых, работа над изменениями в законодательстве — для этого в рамках Инициативы создана специальная рабочая группа. В приоритете — усиление ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Например, «Чистое небо» предлагает выделить в отдельную статью Уголовного кодекса ответственность за финансирование пиратства (на данный момент она считается составом преступления в рамках 176-й статьи). Таким образом получится развести ответственность за непосредственное нарушение и финансирования таких действий.

Кроме того, были подготовлены предложения о внесении изменений в различные законы, в частности «О телекоммуникациях», «Об авторском праве» и «О рекламе». Среди этих изменений, например, есть предложение запретить рекламу на пиратских ресурсах как один из способов противодействия финансированию пиратству.

Другим важным направлением является развитие сотрудничества с правоохранительными органами. Как сообщил Вячеслав Миенко, на данный момент Инициатива работает над созданием межведомственной группы по уголовным делам — для того, чтобы ускорить юридические процессы в защите авторских прав и объединить усилия всех правоохранительных органов, причастных к борьбе с пиратством.

Третье направление — выход на международный уровень в сфере защиты интеллектуальной собственности. Ожидается, что до конца текущего года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которое является регулятором в сфере защиты интеллектуальной собственности, подпишет меморандум со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Таким образом, у Украины появится возможность приобщиться к проекту Building Respect for IP (BRIP) Database Project. Это международный аналог нашего blacklists.org — перечня ресурсов, к которым у правообладателей есть претензии.

Также Вячеслав Миенко актуализировал острую проблему — распространение различными сервисами телеканалов РФ. Важной задачей сейчас является применение к ним санкций. Шаги к этому уже сделаны: в рамках сотрудничества с подгруппой СНБО по противодействию информационному влиянию страны-агрессора участники Инициативы сформировали и передали на рассмотрение СНБО доменные имена и IP адреса более 100 кардшейрингових и ОТТ-ресурсов.

«Для уменьшения уровня пиратства необходимы согласованные действия всех участников рынка. B2B-партнерство — наиболее эффективный путь для этого», — резюмировал Вячеслав Миенко.

Ранее сообщалось, что Инициатива «Чистое небо» сделала заявление относительно досудебного расследования MGID.

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Фото: «Чистое небо»

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