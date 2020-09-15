На следующий год: 7 глобальных трендов контент-индустрии

14 сентября в Kyiv Media Week (KMW) приняла участие соучредитель ведущей аналитической компании The Wit Вирджиния Муслер (Швейцария). Она рассказала о глобальных трендах контент-индустрии, основываясь на эксклюзивных исследованиях, проведенных специально для KMW. Эксперт сосредоточилась на самых интересных вопросах международного медиарынка, обозначила наиболее знаковые проекты и тренды 2020 года и озвучила прогнозы относительно направлений его развития в ближайшем будущем.

Все мы переживаем пандемию. Мы учились работать в новых условиях, привыкали к иному укладу жизни, искали занятия и хобби, чтобы скоротать свой домашний досуг. В общем, мы получили новую реальность, в которой нам теперь предстоит жить какое-то время, ведь у Covid-19 обязательно будут последствия.

Пандемия, будучи масштабным явлением, конечно, не могла не затронуть креативные индустрии. А, как мы все с вами знаем, кино и шоу всегда отражают, словно зеркала, ту действительность, которая нас окружает. Проанализировав контент, создаваемый в разных европейских странах и США, мы обозначили тренды, которые будут драйвить индустрию в этом и следующем году. Я назову основные…

1. Медицинская тема

Всех нас восхитили и вдохновили врачи, которые все это время самоотверженно боролись с коронавирусом и которым мы аплодировали каждый день. Поэтому самым важным трендом стали сериалы и реалити-шоу на медицинскую тематику. Наверняка многие из вас пересматривали такие хиты, как «Доктор Хаус», «Анатомия Грей» или «Клиника». Из новинок хочу выделить итальянский сериал «Док», в котором авторам удалось раскрыть важные проблемы сегодняшнего дня: люди ждут от врачей не просто помощи, лекарства, правильно поставленного диагноза, а поддержки и сочувствия. Именно эмпатия стала негласным главным героем этого сериала. А еще его ценность в том, что он основан на реальной истории.

Что касается реалити-шоу, то снова в фокусе у продюсеров и сценаристов окажутся врачи. Будет много продуктов, рассказывающих о тяжелых буднях парамедиков, хирургов, вирусологов и т.д. Кстати, в Австралии шоу о докторах уже снимают полным ходом.

2. Апокалиптические сюжеты

Тоже весьма актуальны в эпоху Covid-19: такие же напряженные, пугающие, но невероятно интересные, как и наша с вами жизнь во время бушующей пандемии. Именно благодаря тому, что апокалиптические сюжеты сильно перекликаются с реальностью, спин-офф «Ходячих мертвецов» стал весьма популярным. В сериале «Ходячие мертвецы: мир за пределами» вы сможете наблюдать за тем, как сложится судьба группы подростков, которые выросли в резервации уже после наступления апокалипсиса.

3. Искусство выживать

Тоже тема, находящаяся на пике популярности. Ее условно можно поделить на две подтемы: выживание в суровых природных условиях и выживание ради отстаивания себя.

Если говорить о первой подтеме, то снова станут популярными шоу, где героев забрасывают на необитаемый остров, и там они учатся разным навыкам, а также проверяют на прочность свои отношения.

Если говорить о второй подтеме, то все сериалы и шоу, посвященные проблемам гендерного равенства, правам женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, будут в фаворе и в ближайшем будущем. Потому что, чтобы выжить, мы должны оставаться собой. Самыми трендовыми продуктами, которые я могу привести в качестве примера, стали «Мы те, кто мы есть» и «Я могу уничтожить тебя».

4. Реставрация и ремонт

Сидя дома на карантине, мы вспомнили о том, что у нас есть такое развлечение, как небольшой ремонт. Все принялись что-то мастерить, чинить и красить. И, конечно, реалити с подобными сюжетами собирали и будут собирать большие аудитории пока карантин не отменят окончательно. Из понравившихся мне продуктов отмечу проект «Мой дом — моя крепость».

5. Семейный формат

Реалити, которые можно смотреть всей семьей, — тоже стали хитом сезона. Особенно такие продукты нравятся детям, ведь они были лишены возможности общаться вживую в садах и школах. Хотите взять пример? Тогда посмотрите, как сделан проект «Наша йоркширская ферма».

6. Кулинария

Шоу о готовке еды снова собрали уйму поклонников. К примеру, британец Джейми Оливер запустил новое реалити под жизнеутверждающим названием «Продолжаем готовить». В новых программах Джейми учит готовить блюда из домашних запасов, если вы лишний раз не можете выйти в магазин или вам не удалось купить то, что вы хотели.

7. Корейские форматы

Многие страны сейчас закупили формат корейского талант-шоу «Я вижу ваш голос», а также ряда других проектов, созданных корейскими креативщиками. Нестандартный подход, сочетание высоких технологий, реальных эмоций и веселого интерактива делает К-форматы столь популярными во всем мире.

Читайте также:

Фото: Kyiv Media Week, скриншоты программ, Телекритика

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!