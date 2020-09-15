СБУ прекратила деятельность провайдера, раздававшего трафик в так называемую «ЛНР»

В городе Смела Черкасской области прекращена деятельность интернет-провайдера, который предоставлял бесплатный трафик на территорию так называемой «ЛНР». Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что частный предприниматель является собственником фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам на территорию так называемой «ЛНР».

«Сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей», — сообщает СБУ.

Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обысков в помещении его фирмы в Смеле сотрудники СБУ обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Сейчас следователи СБУ объявили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации»). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев без права внесения залога.

Ранее стало известно, что СБУ блокировала работу сети ботоферм, которой руководили из РФ.

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Фото: unsplash

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