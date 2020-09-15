Суд открыл административное производство по делу «Прямой ФМ» против Нацсовета

Окружной административный суд Киева 9 сентября 2020 года открыл административное производство по делу против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который аннулировал лицензию радиостанции «Прямой ФМ» на вещание в шести городах, передает «Детектор медиа», ссылаясь на юриста «Прямого» Ларису Руденок.

По словам Руденок, судья решила рассматривать дело без вызова сторон. «Мы будем подавать ходатайство, чтобы рассматривали с вызовом сторон. Как показывает практика, его могут и не удовлетворить», — прокомментировала юрист.

Также суд отказался приостановить действие решения Нацсовета об аннулировании лицензии на время рассмотрения дела. Канал оспаривает это решение в апелляции.

Напомним: 3 сентября Нацсовет аннулировал лицензию радиостанции «Прямой ФМ» на вещание в шести городах из-за отсутствия вещания на двух частотах в течение года после получения лицензии.

Представители радиостанции считают, что вещатель получил шесть лицензий, а не одну, а Нацсовет по собственной инициативе объединил шесть частот на одном бланке лицензии. Также представители радиостанции сообщили, что столкнулись с техническими трудностями во время освоением двух частот в Марганце и Лубнах.

Члены Нацсовета пытались выяснить, когда компания поняла, что не может освоить все частоты и установили, что в декабре 2019 года компания подала заявление об изъятии двух частот, хотя еще в ноябре завершился годовой срок для начала вещания. То есть, по мнению членов Нацсовета, компания поздно обратилась с таким заявлением.

Ранее мы сообщали, что ОАСК открыл производство по иску телеканала «Прямой» к Нацсовету.

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Фото: «Прямой»

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