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Суд открыл административное производство по делу «Прямой ФМ» против Нацсовета

от Telekritika
От Telekritika 243
Главная Новости Суд открыл административное производство по делу «Прямой ФМ» против Нацсовета

Однако решение регулятора об аннулировании лицензии на вещание «Прямой ФМ» до сих пор действует.

Окружной административный суд Киева 9 сентября 2020 года открыл административное производство по делу против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который аннулировал лицензию радиостанции «Прямой ФМ» на вещание в шести городах, передает «Детектор медиа», ссылаясь на юриста «Прямого» Ларису Руденок.

По словам Руденок, судья решила рассматривать дело без вызова сторон. «Мы будем подавать ходатайство, чтобы рассматривали с вызовом сторон. Как показывает практика, его могут и не удовлетворить», — прокомментировала юрист.

Также суд отказался приостановить действие решения Нацсовета об аннулировании лицензии на время рассмотрения дела. Канал оспаривает это решение в апелляции.

Напомним: 3 сентября Нацсовет аннулировал лицензию радиостанции «Прямой ФМ» на вещание в шести городах из-за отсутствия вещания на двух частотах в течение года после получения лицензии.

Представители радиостанции считают, что вещатель получил шесть лицензий, а не одну, а Нацсовет по собственной инициативе объединил шесть частот на одном бланке лицензии. Также представители радиостанции сообщили, что столкнулись с техническими трудностями во время освоением двух частот в Марганце и Лубнах.

Члены Нацсовета пытались выяснить, когда компания поняла, что не может освоить все частоты и установили, что в декабре 2019 года компания подала заявление об изъятии двух частот, хотя еще в ноябре завершился годовой срок для начала вещания. То есть, по мнению членов Нацсовета, компания поздно обратилась с таким заявлением.

Ранее мы сообщали, что ОАСК открыл производство по иску телеканала «Прямой» к Нацсовету.

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Фото: «Прямой»

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