В Киеве состоится открытие мемориальной доски Георгию Гонгадзе

16 сентября в 12.00 на фасаде здания, где располагается офис Национального союза журналистов Украины (ул. Крещатик 27-А), установят мемориальную доску Герою Украины, основателю «Украинской правды», журналисту Георгию Гонгадзе. Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей Facebook-странице.
16 сентября 2020 года исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства журналиста.
Спикеры мероприятия:
- Валентин Мондриевский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;
- Валентина Теличенко, правозащитница, представительница семьи Гонгадзе;
- Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины;
- Севгиль Мусаева, главный редактор издания «Украинская правда»;
- Вахтанг Кипиани, журналист, редактор «Исторической правды», первый победитель премии имени Георгия Гонгадзе,
- Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА.
Аккредитация СМИ на мероприятие по адресу: spilka@nsju.org.
Тел. для справок: (044) 2345209.
Изготовление доски инициировал Киевский городской совет. Автор мемориальной доски — скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе.
Напомним: ранее сообщалось, что ко дню памяти Георгия Гонгадзе «UA: Перший» покажет фильм.
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Фото: pravda.com.ua
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