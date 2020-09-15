В Киеве состоится открытие мемориальной доски Георгию Гонгадзе

16 сентября в 12.00 на фасаде здания, где располагается офис Национального союза журналистов Украины (ул. Крещатик 27-А), установят мемориальную доску Герою Украины, основателю «Украинской правды», журналисту Георгию Гонгадзе. Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей Facebook-странице.

16 сентября 2020 года исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства журналиста.

Спикеры мероприятия:

Валентин Мондриевский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;

Валентина Теличенко, правозащитница, представительница семьи Гонгадзе;

Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины;

Севгиль Мусаева, главный редактор издания «Украинская правда»;

Вахтанг Кипиани, журналист, редактор «Исторической правды», первый победитель премии имени Георгия Гонгадзе,

Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Аккредитация СМИ на мероприятие по адресу: spilka@nsju.org.

Тел. для справок: (044) 2345209.

Изготовление доски инициировал Киевский городской совет. Автор мемориальной доски — скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе.

Напомним: ранее сообщалось, что ко дню памяти Георгия Гонгадзе «UA: Перший» покажет фильм.

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Фото: pravda.com.ua

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