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НСЖУ обеспокоен угрозами Евгения Шевченко в адрес корреспондента «Букв»

от Telekritika
От Telekritika 768
Главная Новости НСЖУ обеспокоен угрозами Евгения Шевченко в адрес корреспондента «Букв»

По мнению союза, такие случаи способствуют росту уровня агрессии к журналистам.

Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность из-за угроз нардепа от партии «Слуги народа» Евгения Шевченко в адрес фотокорреспондента издания «Буквы» Яна Доброносова. Об этом сообщают «Буквы» со ссылкой на главу НСЖУ Сергея Томиленко.

НСЖУ считает, что такие случаи недопустимы, и это способствует росту уровня агрессии к журналистам.

«По нашему мнению, такие некорректные высказывания и угрозы (даже в киберпространстве) недопустимы в отношении любого представителя СМИ. Тем более подобные действия недопустимы со стороны представителей власти. Угрозы в адрес журналиста являются опасным прецедентом и культивируют общую атмосферу враждебности общества к журналистам. Такие действия, особенно со стороны лиц, наделенных властью, приводят к росту общего уровня агрессии против журналистов и безнаказанности за преступления против представителей СМИ», — заявил Сергей Томиленко.

Напомним, ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) совместно с Украинской ассоциацией медиабизнеса (УАМБ) и Ассоциацией независимых региональных издателей (АНРВУ) подготовил проект Целевой государственной программы поддержки локальных медиа.

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Фото: unsplash

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