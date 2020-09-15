Сто дней министра Ткаченко

14 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко провел пресс-конференцию, во время которой подвел итоги первых ста дней работы в министерстве и рассказал о планах. Министр признался, что работа оказалась неожиданно интересной, хоть она и сопровождается регулярной демонстрацией неприязни со стороны разных людей. Ее причины он видит в том, что идеи примирения, предложения разнообразия в украинской культуре, диалога вряд ли нравятся крайним сторонам политического процесса, к тому же политики привыкли расшатывать ситуацию, чтобы набирать очки. «Очевидно, что попытки вернуть государству «Укркинохронику» тоже вызывают волны «любви». Когда я заходил сюда, мне зарядили в ухо яйцом, — отметил Ткаченко. – Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране».

«Телекритика» публикует главные тезисы выступления министра.

Отчет

Благодаря закону №3377 о поддержке культуры, креативных индустрий и туризма, из бюджета выделен 1 млрд грн, чтобы компенсировать убытки, которые получила креативная экономика в сфере культуры. Большая часть денег пошла к адресатам в виде грантов через Украинский культурный фонд и Украинский институт книги. Сейчас идет третий этап выдачи грантов УКФ, всех призывают использовать эту возможность. Госкино провело питчинг, у министерства есть для него программа на 100 млн грн до конца года.

В Украине заработала система рибейтов. Невзирая на кризис, в стране проходят съемки иностранных продюсеров, в министерстве надеются, что они смогут воспользоваться этой обновленной системой.

Указом президента по поддержке культуры, развития креативных индустрий и туризма впервые за много лет предусмотрена большая программа реставрации памятников культуры (музеев, замков, театров), рассчитанная на четыре года. В ближайшее время изберут экспертную группу, которая будет собирать заявки на реставрацию. Для получения помощи неважно, на чьем балансе состоят объекты. Программа позволит отреставрированным объектам привлечь туристов и зарабатывать деньги.

В президентском указе приблизительно треть пунктов посвящена необходимости изменения подходов в туризме. Предполагается, что такие мероприятия помогут и маркетинговому продвижению страны в сфере туризма и скажутся на ее обновлении. Кроме того, с подачи министерства запустили проект «Путешествуй по Украине».

В министерстве создали региональные стратегии развития. Также создали условия для работы квалификационного совета, чтобы противодействовать «черным археологам».

Стартовал проект медиаграмотности – своеобразный ответ на проблему, связанную с фейками и гибридной войной. По мнению министра, важны не только запреты ресурсов, которые распространяют дезинформацию, но и обучение украинцев навыкам проверки информации.

Продолжается институционализация министерства. Год назад решили, что оно должно стать центром принятия стратегических, политических решений. Оперативная деятельность перемещается в агентства: УКФ, Институт книги, Агентство по вопросам искусств, Агентство по развитию туризма, Госкино, Телерадио; будет создано Агентство охраны духовного наследия.

Министерство презентовало проект реконструкции архива Института национальной памяти и запустило программу «Крым в твоем сердце», которая будет продолжена, потому что Крым должен оставаться в украинской повестке дня.

В министерстве разработали проект противодействия хаотичной застройке. По признанию Ткаченко, он никогда не думал, что главные вопросы, которые будут его беспокоить на этой работе, связаны с разрешениями на застройку.

Планы

В следующем году должен стартовать проект «Большая реставрация», в этом – министерство в первую очередь будет реагировать на аварийные ситуации. Запланированных министерством на реставрации 55 млрд грн может оказаться мало. Министр предлагает расценивать эти траты как инвестиции в будущее, которые при этом позволяют решить три задачи: сохранение традиций и истории, возможность для развития непосредственно объектов и развитие туризма.

Министерство намерено запустить производство сериалов патриотической направленности. Под этой формулировкой подразумеваются сериалы на украинском языке, рассказывающие украинские истории и созданные украинцами.

15 сентября Верховная Рада будет рассматривать законопроект, который предлагает снизить НДС на культурные услуги с 20% до 7%.

Министерство разрабатывает интернет-платформу для продвижения украинского языка. Также намерены разработать стратегию популяризации чтения, грантовой поддержки книгоиздателей и библиотек.

Предполагается создание центров культурных услуг. В этом году они должны появиться в пяти областях: Донецкой, Луганской, Херсонской, Черновицкой и Закарпатской.

В планах – запуск реформы управления туристической отраслью, а также масштабная реформа финансирования оплаты труда.

В рамках противодействия хаотичной застройке должен появиться спецназ, на вооружение возьмут идеи итальянских коллег, у которых есть такое подразделение.

В министерстве намерены повысить уровень образования в сфере искусств, ведь там «есть над чем работать».

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Фото: пресс-служба Александра Ткаченко

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