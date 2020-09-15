Viasat стала партнером ViacomCBS

Компания Viasat заключила контракт сроком на два года с ViacomCBS Global Distribution Group. Теперь на телеканалах Viasat и стриминге ViP Play, доступных в странах СНГ, количество контента увеличится на 20%, передает telesputnik.

По условиям договора, ТВ-каналы Viasat и онлайн-кинотеатр ViP Play получат около 150 часов библиотечного контента, включая новинки от Paramount Pictures, среди которых: «Соник в кино», «Анастасия», «Настоящие боссы», «Капкан», «Темная история», «Игры с огнем» и др.

Ранее Viasat заявляла, что никаких оснований для декодирования спутникового сигнала украинских каналов нет.

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Фото: «Телекритика»

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