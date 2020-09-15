НовостиТВ

Viasat стала партнером ViacomCBS

от Telekritika
От Telekritika 509
Главная Новости Viasat стала партнером ViacomCBS

Компании заключили двухлетний контракт.

Компания Viasat заключила контракт сроком на два года с ViacomCBS Global Distribution Group. Теперь на телеканалах Viasat и стриминге ViP Play, доступных в странах СНГ, количество контента увеличится на 20%, передает telesputnik.

По условиям договора, ТВ-каналы Viasat и онлайн-кинотеатр ViP Play получат около 150 часов библиотечного контента, включая новинки от Paramount Pictures, среди которых: «Соник в кино», «Анастасия», «Настоящие боссы», «Капкан»,  «Темная история», «Игры с огнем» и др.

Ранее Viasat заявляла, что никаких оснований для декодирования спутникового сигнала украинских каналов нет.

Читайте также:

Две недели со спутниковым кодированием. Куда перешли абоненты и как изменились рейтинги телеканалов
Кодовый замок. Все, что нужно знать о спутниковом кодировании
Закодированные. Все ли медиагруппы выполнили свои обязательства

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Плюсы» рассказали об эфире ко Дню Независимости

20.08.2020

IMDB опубликовал список самых популярных сериалов 2020-го

03.09.2020

Новый сезон сериала «Игра судьбы» покажут в сентябре

10.09.2020

Стартовало голосование «Топ-100 блогеров» Украины 2020 от ICTV

01.09.2020

1+1 Digital запускає бекстейдж шоу«Танці з зірками»

30.08.2020

В StarLightMedia отметят сезон юбилеев

17.08.2020

39% аудитории слушают подкасты более 6 часов в...

15.09.2020

Netflix тестирует воспроизведение в случайном порядке

20.08.2020

Новые приключения гуцульской делегации. Юрий Горбунов о «Великих...

27.08.2020

В Австралии Google пообещал не показывать прокси и...

31.08.2020
Avatar