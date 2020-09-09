Соведущим Юрия Горбунова на шоу «Маскарад» станет диджитал-персонаж

На телеканале «1+1» каждую субботу в 20:20 будет выходить шоу «Маскарад». Сегодня стало известно, что ведущим развлекательного шоу будет Юрий Горбунов, который ведет «Танці з зірками» и «Голос країни». Впервые его соведущим станет диджитальний герой Лайк, который будет появляться на экране зрителей шоу, общаться с участниками и отображать настроение номера, меняя образ. Об этом пишет пресс-служба канала.

Режиссеры-постановщики шоу — Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская поделились процессом создания инновационного Лайка:

«Работа над воплощением идеи виртуального ведущего была для нас наиболее интересной и интригующей во время подготовки шоу. В наше непростое время, когда весь мир переходит на виртуальные решения в связи с пандемией, нам очень хотелось создать что-то на грани реального и виртуального. Получился очень интересный опыт как для всей команды, так и для самого Юры, ведь впервые он не видел своего собеседника перед собой».

Над разработкой образа диджитального ведущего режиссеры-постановщики работали вместе с 3D-художником Матвеем Величко, который создал внешний вид и анимацию функциональных фишек персонажа. А над техническим воплощением этой идеи работал Александр Ковтун и его команда.

Напомним, недавно на улицах Киева была замечена фантастическая Дракоша – герой шоу «Маскарад» на канале «1+1».

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Фото: пресс-служба «1+1»

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