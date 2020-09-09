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В шоу «Страна У 2.0» появится новый скетч

от Telekritika
От Telekritika 146
Главная Новости В шоу «Страна У 2.0» появится новый скетч

На канале ТЕТ.

После работы с тренерами “Лиги смеха” и звездами телеканала ТЕТ, Юрием Ткачом и Гариком Бирчей, команда “Моя провинция” получила и свой скетч в премьере «Страна У 2.0», пишет пресс-служба вещателя.

Премьера скетчкома состоится уже 14 сентября в 19:15 на ТЕТ, где Настя Ткаченко, Влад Шевченко, Андрей Ружицкий и Влад Мартынюк будут шутить для телезрителей.

Действия скетча, в котором юмористы исполнили главные роли, происходят в селе у дома Насти. Парни пытаются добиться ее внимания всеми способами, но девушка не рассматривает ни одного из них в роли своего парня. Все шутки будут завязаны вокруг ухаживаний, каждый раз парни придумывают новые и оригинальные “подкаты”.

Напомним, на телеканале ТЕТ 14 сентября в 19:15 состоится премьера скетчкома  «Страна У 2.0»

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Фото: пресс-служба ТЕТ

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