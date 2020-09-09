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Телеканал «1+1» в пятый раз признан лидером просмотра в цифровых каналах

от Telekritika
От Telekritika 59
Главная Новости Телеканал «1+1» в пятый раз признан лидером просмотра в цифровых каналах

По версии Telecom Ukraine 2020.

5 сентября в Одессе состоялась пятая Telecom Awards: юбилейная Всеукраинская церемония награждения компаний и персоналий телеком и медиа индустрий Украины в рамках конференции Telecom Ukraine 2020, пишет пресс-служба «1+1».

Ежегодно на церемонии эксперты в сфере телеком и медиа оценивают инновационные проекты, открытия, а также общую профессиональную деятельность и успехи компаний медиарынка в 21 номинациях. В этом году телеканал «1+1»  признан лучшим в номинации «Лидер просмотра в цифровых каналах». Это уже пятая победа телеканала в этой категории с момента запуска церемонии Telecom Awards.

Напомним, в 2020 году телеканал «1+1» празднует 25 лет выхода в эфиры телезрителей. 

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Фото: «1+1»

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