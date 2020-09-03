Телеканалу «1+1» исполнилось 25 лет

3 сентября 1995 года в эфире УТ-1 ведущая Людмила Клепакова сказала: «Поздравляем вас! В эфире — «Студия 1+1»». За 25 лет канал стал основой группы 1+1 media, создав множество телепроектов, сериалов и сформировав мощную команду профессионалов. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

«1+1» является флагманским каналом всей группы 1+1 media, фактически это фундамент, на котором держится холдинг. «1+1» — это симбиоз людей, идей и их воплощение в жизнь. У нас очень крутая команда, которая отличается свободолюбием, широтой мировоззрения, смелостью к экспериментам и легкостью их реализации. Безусловно, краеугольным камнем телеканала являются ТСН и «Завтрак с 1+1» — программы, без которых трудно представить «1+1». Мы не просто информируем, мы и развлекаем зрителей, за что они с благодарностью возвращаются ежедневно к нам», — говорит генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Юбилейный сезон «1+1» начался с проморолика «25 слов о 25 годах» и глобального редизайна: зрителям представили обновленное визуальное оформление канала. Также к 25-летию телеканал готовит ряд подарков и активностей в течение сентября как для сотрудников 1+1 media, так и для зрителей. «1+1 Продакшн» подготовил фильм «1+1. 25 лет ты не один», в котором зрителям покажут, как изменились страна и телеканал за четверть века, а также напомнят о любимых ТВ-проектах, с которых начиналось современное украинское телевидение. Премьера фильма состоится 12 сентября в 22:00. Кроме этого, в течение сентября-октября читатели «Телекритики» познакомятся с сотрудниками канала, которые вместе со своими командами работают над тем, чтобы «1+1» стал лидером телесмотрения.

«Сегодня у группы сильные позиции, и задача канала на ближайшее время – стать безоговорочным лидером телесмотрения. Уже осенью этого года заходят новые крупные проекты, на следующий год запланировано более 300 часов праймовых премьерных сериалов, новые проекты и ремейки уже полюбившихся историй. Мы и дальше будем создавать продукты, которые будут формировать новые тренды и точно не оставят украинцев равнодушными. И, что самое важное, — мы всегда будем оставаться национальным украинским патриотическим каналом для общего семейного просмотра», — прокомментировал Ярослав Пахольчук.

Напомним, 1+1 media представила прогноз развития рынка платного телевидения на 2021-2022 годы и пять основных трендов рынка платного телевидения в 2020 году.

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Фото: «1+1»

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