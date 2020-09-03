Discovery объединяет несколько представительств в регионе EMEA – Европа, Ближний Восток, Африка. Оптимизация ускорит цифровую трансформацию благодаря повышению эффективности и созданию новых инвестиций, сообщает пресс-служба канала.

«Мы систематически работаем над рационализацией нашей деятельности, стремимся к синергии и повышения эффективности нашего бизнеса в регионе EMEA, — говорит Каша Киели, президент и управляющий директор EMEA. — Благодаря реструктуризации мы определили четкий путь к оптимальной операционной модели, в которой мы используем лучшие знания, приобретенные на разных рынках. С объединением подходов ноу-хау и нашего масштаба мы сможем оптимизировать процесс принятия решений, работать с большей скоростью и сосредоточиться на будущих бизнес-возможностях».

В новом подразделении EMEA на должность GM CEE&MEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) назначен Джейми Кук. До недавнего времени он занимал должность старшего вице-президента в регионе EMEA. В то же время оптимизируется уровень влияния Джеймса Гиббонса — отныне он становится GM для Великобритании и Скандинавии. Рынки Скандинавии будут объединены под руководством Никласа Норрби. Норрби отвечает за шведский бизнес с 2019 года, а теперь будет подчиняться непосредственно Джеймсу Гиббонсу. Страны Бенилюкса будут объединены с Германией под руководством Сюзанны Эйгнер, а Испания и Франция – под управлением GM Антонио Руиса. Лия Хупер возьмет на себя роль старшего вице-президента D2C Growth & Strategy International, а Эспен Сколанд назначен старшим вице-президентом по коммуникациям в регионе EMEA.

Генеральный директор TVN Петр Корицкий объявил об уходе с Discovery. Замену Корицкому искать не будут, поскольку Каша Киели, президент и управляющий директор EMEA, сама возьмет на себя руководящую роль в польской телевизионной сети.

Бизнес CEEMCA (Центральная и Восточная Европа, Средиземноморье, Центральная Азия) будет объединен с бизнесом в России, на Ближнем Востоке, в Африке и командой по работе с платными телеканалами. Джейми Кук продолжит заменять старшего вице-президента GM Discovery CEEMCA Викторию Дэвис на время декретного отпуска.

Напомним, летом Sky и Discovery подписали дистрибьюторское соглашение. Сделка предусматривает трансляции посредством линейного ТВ и VOD-сервисов.

Читайте также:

Фото: Discovery

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!