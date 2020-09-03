Начинается новый сезон ток-шоу «Зворотний відлік»

В понедельник, 7 сентября, в 21:35 на общественном телеканале «UA: Перший» стартует новый сезон общественно-политического ток-шоу «Зворотний відлік. Місцеві». Главная тема эфиров этой осени — местные выборы, которые состоятся 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

В новом сезоне ток-шоу охватит все регионы страны. В студии будут говорить о подготовке к выборам в органах местного самоуправления и последних законодательных нововведениях. Вести программу все так же будут Мирослава Барчук и Павел Казарин. К дискуссии в студии и онлайн намерены приглашать кандидатов, которые примут участие в очередных местных выборах.

«Лично для меня в этом году местные выборы – большая интрига, — говорит Мирослава Барчук. — 25 октября мы всей страной апробируем новый Избирательный кодекс. Интересно разобраться в законодательных новеллах и в том, как они будут работать. Выборы состоятся на новых территориальных началах: какие подводные камни и неожиданности подстерегают нас? У украинцев много вопросов и сомнений. Поэтому в новом сезоне мы будем разбираться в этом вместе с независимыми экспертами, политиками, кандидатами в местные советы, известными представителями регионов и звездами. Выясним, какие преимущества и минусы партизации местных советов, почему эксперты ставят под сомнение «открытость избирательных партийных списков» и нововведенный императивный мандат. Почему в восемнадцати общинах на Донбассе отменили местные выборы и правильно ли это?»

«Ошибочно считать, что вся политика в Украине концентрируется только в Киеве. И местные выборы – яркое тому подтверждение. Именно здесь «общенациональные фавориты» могут стать аутсайдерами, а региональные «андердоги» внезапно выиграют чемпионские пояса», — говорит Павел Казарин.

В эфире ток-шоу телезрители станут активными участниками дискуссии. Желающие смогут задать вопросы гостям и кандидатам, а также оставить свои комментарии и поделиться впечатлениями через Viber. Также каждый понедельник телеканал приглашает аудиторию в студию. Для участия необходимо заполнить форму. Зрители будут находиться в студии с соблюдением социальной дистанции и других санитарных норм.

Программа будет выходить в эфире по понедельникам на телеканале «UA: Перший», на всех региональных телеканалах «Суспільного», а также в эфире «UA: Українське радіо» и на диджитал-платформах.

Напомним, 3 августа в эфир «Радио НВ» вышла новая аналитическая программа о событиях в Украине и мире, ведущими которой стали журналисты Юрий Мацарский и Павел Казарин.

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Фото: «Суспільне»

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