Группа 1+1 media обновила фирменный стиль

3 сентября группа 1+1 media представила обновленный фирменный стиль, который стал более лаконичным и одновременно динамичным. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

«Мы очень любили предыдущий логотип, однако ему время остаться в прошлом, так как динамичное развитие 1+1 media требует других форм и визуализаций. В прошлом году структура холдинга претерпела изменения: в его рамках появились бизнес-единицы и корпоративные сервисы, чей корпоративный стиль соответственно также приведен к единой гармонии с обновленным дизайном медиагруппы», — говорит Наталия Вовк, директор по маркетингу «1+1».

Разрабатывая новый фирменный стиль, креативная группа вдохновилась так называемой модульной системой, которая позволяет добиться большого количества вариаций за короткий срок. Особенностью логотипа является то, что он построен из квадратных модулей, которые плотно прилегают друг к другу.

«Модульная система чем-то похожа на конструктор: имея определенное количество элементов, можно оперативно создать необходимые графические формы и одновременно иметь достаточно свободы, чтобы быстро и без лишних хлопот адаптировать их в соответствии с потребностями. В соответствии с этим новый стиль 1+1 media является динамичным и гибким: модули могут менять не только форму, но и цвет, что позволит нам не ставить себе жесткие рамки и одновременно не терять узнаваемость бренда. Вместе с этим мы обновили цвета, сделав их ярче и свежее, и приблизили их к брендоустанавливающим цветам каналов группы», — говорит Николай Алтухов, руководитель отдела дизайна «1+1».

В течение сентября 1+1 media внедрит изменения, связанные с редизайном, ко всей визуальной коммуникации группы. Существенные изменения также ожидают официальный сайт медиахолдинга: его комплексное обновление запланировано на начало 2021 года.

Напомним, 3 сентября каналу «1+1» исполнилось 25 лет.

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Фото: «1+1»

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