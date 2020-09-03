Одесский кабельный канал стал вещать под логотипом Odesa live

Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания Клуб-ТВ», г. Одесса (логотип GTV), из-за вещания под логотипом, отличным от указанного в лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

2 сентября мониторинг регулятора установил, что телеканал вещает под логотипом Odesa live.

Напомним, 20 августа Национальный совет назначил ООО «ТРК «Купол», г. Киев (логотип «Первый Киевский телеканал»), и ООО «Ньюс Нетворк», г. Киев (Rabinovich TV) внеплановые проверки из-за неправомерного использования логотипа Kyiv live.

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Фото: Odesa live

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