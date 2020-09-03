Главная Новости Одесский кабельный канал стал вещать под логотипом Odesa live
Одесский кабельный канал стал вещать под логотипом Odesa live
НовостиТВ

Одесский кабельный канал стал вещать под логотипом Odesa live

от Telekritika
Telekritika 359

Из-за этого Нацсовет назначил ему внеплановую проверку.

Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания Клуб-ТВ», г. Одесса (логотип GTV), из-за вещания под логотипом, отличным от указанного в лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

2 сентября мониторинг регулятора установил, что телеканал вещает под логотипом Odesa live.

Напомним, 20 августа Национальный совет назначил ООО «ТРК «Купол», г. Киев (логотип «Первый Киевский телеканал»), и ООО «Ньюс Нетворк», г. Киев (Rabinovich TV) внеплановые проверки из-за неправомерного использования логотипа Kyiv live.

Читайте также:

Нацсовет вынесет проект изменений к Инструкции о мониторинге и проверках ТРК на общественное обсуждение
Нацсовет проверил, как в регионах соблюдают языковые квоты
Нацсовет назначил внеплановую проверку «1+1»

Фото: Odesa live

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В программе «ПроФутбол» на канале УНИАН покажут матч...

11.08.2020

Тарас Шевченко подал пакет документов на назначение заместителем...

06.08.2020

На канале «Украина» стартует новый сезон проекта «Гучна...

02.09.2020

Стартовали съемки фильма «Скажене весілля-3»

06.08.2020

У hromadske новые политкорреспондент и заместитель главреда

25.08.2020

«Дизель Студио» представит сразу три премьеры своих проектов

18.08.2020

В Google раскритиковали австралийский закон о поддержке локальных СМИ

17.08.2020

На «1+1» начинается новый сезон программы «Гроші»

01.09.2020

Подписчики Apple TV+ получат доступ к играм и...

14.08.2020

В Беларуси уволили директора регионального телеканала

18.08.2020
Avatar