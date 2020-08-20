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Нацсовет проверит Rabinovich TV и «Первый киевский»

от Telekritika
От Telekritika 344
Главная Новости Нацсовет проверит Rabinovich TV и «Первый киевский»

Вещатели использовали логотип Kyiv Live.

20 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО «ТРК «Купол», г. Киев (логотип «Первый Киевский телеканал»), и ООО «Ньюс Нетворк», г. Киев (Rabinovich TV) внеплановые проверки из-за неправомерного использования логотипа Kyiv Live.

11 августа с 12:00 до 24:00 в эфире ТРК «Купол» были изменены выходные данные телерадиокомпании (логотип). В этот же день в течение 24 часов в сутки регулятор также зафиксировал изменение логотипа телеканала Rabinovich TV.

По данным Нацсовета, в деятельности компаний выявлены признаки нарушения части седьмой статьи 27, частей первой и третьей статьи 46, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Национальный совет проведет проверки телеканалов и по их результатам примет соответствующие действующим нормам законодательства решение.

Напомним, телеканал Kyiv.Live начал вещать в полноценном режиме 10 августа. Прямые трансляции нового канала доступны на YouTube и в Facebook. Запуском телеканала занимается телепродюсер Алексей Семенов. Инвестором телеканала является Вадим Столар, столичный застройщик, депутат фракции ОПЗЖ в Верховной Раде и глава ее киевской парторганизации.

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Фото: unsplash

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