«UA: Перший» снял фильм о жизни во время пандемии COVID-19

В воскресенье, 6 сентября, в 13:30 телеканал «UA: Перший» покажет документальную ленту собственного производства «На расстоянии», в которой зрители увидят начало и ход пандемии коронавируса в Украине и мире. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

Журналистка «Суспільного» Алина Сугоняко показала жизнь людей из разных стран во время пандемии – Бельгии, Италии, США, Танзании и Украины. Каждый герой рассказывает о событиях в своей стране и личных переживаниях: как отнеслись к больным и как власть боролась с пандемией. Зрители увидят, как переживали сложные времена врачи в Черновцах, с какими проблемами столкнулась многодетная мать в декрете и что чувствовали украинцы, которые остались за рубежом.

«Оказавшись «закрытой дома», я решила не сидеть сложа руки, а сделать фильм. Пообщалась с украинцами на родине и за рубежом, чтобы понять, как они переживают карантин. Героями ленты стали художница, актриса, экоактивист, уборщица, врач, супруги из Бельгии и студентка из Италии, фотограф из США и путешественник по Африке. Благодаря таким историям мы сможем лучше понять, что происходит с нами в течение этого затяжного карантина и что нам делать дальше, — рассказала Сугоняко. — Это фильм-эксперимент и фильм-документ эпохи строгого карантина, который, возможно, нам придется проживать снова, если не этой осенью, то через пять или десять лет».

Напомним, 7 сентября на телеканале «UA: Перший» стартует новый сезон общественно-политического ток-шоу «Зворотний відлік. Місцеві».

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Фото: «Суспільне»

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