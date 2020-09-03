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Регулятор проверит «Первый Киевский телеканал» и Rabinovich tv

от Telekritika
От Telekritika 595
Главная Новости Регулятор проверит «Первый Киевский телеканал» и Rabinovich tv

Поводом стало несоблюдение программных концепций каналов.

На заседании 3 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ООО «ТРК «Купол» (логотип «Первый Киевский телеканал») и ООО «Ньюс Нетворк», (логотип Rabinovich tv) из-за нарушения требований к программным концепциям вещания. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

13 августа регулятор провел мониторинги эфира телеканалов. Выяснилось, что «Первый Киевский телеканал» сократил объем развлекательных передач: по лицензии должно быть не менее 5 ч./сут., а фактически – 3 ч. 10 мин./сут. Также не транслировались культурно-художественные программы (по лицензии предусмотрено не менее 2 ч./сут.), научно-просветительские программы (по лицензии – не менее 1 ч. 30 мин./сут.), детские передачи и аудиовизуальные произведения, рассчитанные на детскую аудиторию (по лицензии – не менее 2 ч./сут.) и фильмопоказ (по лицензии – не менее 2 ч. 30 мин./сут.).

В эфире спутникового телеканала Rabinovich tv уменьшили объем информационно-аналитических и публицистических передач: согласно лицензии их должно быть не менее 21 час. 30 мин./сут., а фактически – 20 ч. 23 мин./сут.

Напомним, регулятор назначил внеплановую проверку телеканала «Наш» из-за показа ко Дню Независимости ролика, содержащего признаки дискриминации и разжигания вражды.

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Фото: unsplash

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