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Нацсовет проверит телеканал «Наш»

от Telekritika
От Telekritika 631
Главная Новости Нацсовет проверит телеканал «Наш»

Из-за ролика, показанного в День Независимости.

Национальный совет по вопросам телерадиовещания 3 сентября назначил внеплановую проверку ООО «Наш 365» (спутниковый телеканал «Наш») из-за показа в День Независимости ролика, содержащего признаки дискриминации и разжигания вражды, что вызвало возмущение в обществе. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

24 августа на телеканале 14 раз показали видеоролик «Наша (Не) зависимость? Наш покажет» хронометражем 53 секунды, который был создан в художественно-образном стиле, без текста, в сопровождении звука метронома. Видеоролик создает образ негативных последствий выбора украинского народа во время проведения 1 декабря 1991 Всеукраинского референдума, на котором 84,18% населения Украины поддержало независимость страны.

Регулятор отмечает, что распространение такого видеоматериала именно в день государственного общенародного праздника имеет признаки дискриминации в отношении граждан Украины, поддержавших независимость, а также разжигание вражды между различными группами населения страны.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку канала «112 Украина» из-за высказываний Петра Симоненко.

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Фото: «Наш»

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