Нацсовет проведет внеплановую проверку канала «112 Украина»

Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ», г. Киев из-за обнаруженных признаков нарушения законодательных требований. В частности, из-за утверждения в эфире канала о «гражданской войне» в Украине, пишут на сайте регулятора.

Во время трансляции 27 июля 2020 в передаче «Прайм» на канале звучали высказывания, имеющие признаки следующих нарушений:

абзаца третьего части второй статьи 6 (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины) и пунктов а) и в);

части первой статьи 59 (телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии; распространять объективную информацию).

Передачу вели Скорына и Кужеев, в ней принимал участие народный депутат Украины II-VII созывов Петр Симоненко. Также программа повторно транслировалась 28 июля.

Среди произнесенных Петром Симоненко высказываний, были в том числе и такие: в Украине идет «гражданская война»; «Надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей», и тогда война закончится; «С донецкой стороны никто не будет проявлять агрессию, они сегодня обороняются» и другие.

Нацсовет отмечает, что ведущие на такие высказывания гостя не отреагировали.

Члены Национального совета по результатам мониторинга единогласно проголосовали за назначение внеплановой проверки. По ее результатам должны установить, нарушил ли телеканал «112 Украина» действующие нормы украинского законодательства.

Напомним, 20 августа Нацсовет рассмотрел заявления ряда лицензиатов по перевыдаче разрешений на временное вещание.

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Фото: Олександра Йорк

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