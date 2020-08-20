«Uа: Перший» проверят из-за трансляции рекламы алкоголя

Национальный совет назначил внеплановую выездную проверку ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», г. Киев (логотип «Uа: Перший»). Причиной стали отклонения от программной концепции вещания и трансляция рекламного ролика алкоголя, сообщается на сайте Нацсовета.

Мониторинг эфира компании, проведенный 11 мая, зафиксировал несоблюдение условий лицензии по программной концепции вещания. Была уменьшено минимальная доля национального аудиовизуального продукта, которая по лицензии должна составлять не менее 19 ч. 30 мин./сутки (81,25% от общего объема вещания). Фактически доля составляла 16 ч. 09 мин./сутки (67%). Данное отклонение является признаком нарушения лицензиатом требований части седьмой статьи 27 и части восьмой статьи 28 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Также по результатам мониторинга за период с 06.07.2020 по 02.08.2020 в эфире «Uа: Перший» транслировался рекламный ролик напитка торговой марки Marengo после 23 часов.

Регулятор пишет, что это признак несоблюдение лицензиатом требований пунктов а), е) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Он предусматривает, что телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии, а также выполнять правила рекламной деятельности и спонсорства, установленные законодательством.

В то же время показав такую ​​рекламу, общественный вещатель нарушил абзац пятый части четвертой статьи 14 Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины».

Напомним, Нацсовет также проведет внеплановую проверку телеканала «112 Украина».

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Фото: Александра Йорк

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