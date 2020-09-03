Volia и Netflix покупают украинские фильмы

В субботу, 12 сентября, специально ко Дню украинского кинематографа запланирован старт проекта «Мир украинского кино». Каждую субботу, в течение шести недель, в 20:00 на телеканале CINE+ зрителя ожидает украинский фильм из пакета FILM.UA Distribution. Выход каждой картины будет сопровождаться анонсом на YouTube-канале «Кинофан» в формате интервью с актерами и создателями кинопроизведения. Таким образом, зритель получит возможность всецело прочувствовать идею и настроение фильма.

«Film.ua, на мой взгляд, самая яркая киностудия Украины. Продукты студии, фильмы, покупают не только украинские, но и всемирно известные компании, тот же Netflix. Это свидетельствует о высоком уровне качества украинских фильмов. Нам есть чем гордиться», — Антон Дзюбенко, СЕО компании Volia.

Откроет цикл украинский фэнтези-фильм «Сторожевая застава» режиссера Юрия Ковалева. Эта лента прекрасно подходит для вечера в кругу семьи. В центре сюжета — приключения современного школьника Вити, который через портал времени попадает в прошлое — на тысячу лет назад.

Также, запланированы выходы следующих фильмов.

19 сентября — «Віддана». Романтично-фантазийная лента создана по мотивам романа современной украинской писательницы Софии Андрухович «Феликс Австрия». История расскажет о двух девушках, которые выросли вместе. Подруги, сестры, служанка и госпожа… Или все несколько сложнее? Их корни сплелись так крепко, что эта связь в одночасье и животворящая, и губительная.

26 сентября — «Скажене весілля», «Скажене весілля-2». Этот день по праву можно переименовать в День юмора, так как зритель встретится с уже полюбившимися и такими близкими комедиями. А для тех, кто впервые увидит фильмы: отец семейства, Василий Середюк, отдаст замуж драгоценных дочерей. Как и за кого — узнаете уже скоро. Но точно будет интересно и смешно!

3 октября — «Фокстер і Макс». Это семейный фильм режиссера Анатолия Матешко. Двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нанокрасками и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями. Конечно, за технологией будут охотиться злодеи, которые не остановятся ни перед чем. Вас ждет история о настоящей дружбе, полная приключений.

10 октября — «Черкаси». Фильм, основанный на реальных событиях, поведает историю одноименного тральщика, который весной 2014 вместе с другими украинскими кораблями был заблокирован в озере Донузлав. История последнего украинского корабля в Крыму, который сопротивлялся и продолжал отважную борьбу с оккупантом.

17 октября — «Незламна». Полнометражный историко-биографический фильм режиссера Сергея Мокрицкого. Фильм повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера — Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии.

«Добиться успеха можно только работая сообща, в партнерствах. Мы рады прийти к соглашению с крупнейшим из операторов, рады линейке в прайм-тайме, а это значит, что украинское кино увидят еще больше зрителей. «Мир украинского кино» — это только старт. Мы верим, что это начало большого сотрудничества», — прокомментировала Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group.

Каждую из премьер можно будет купить с помощью услуги TVOD (покупка просмотра фильма для пользователей Kaonbox), данный сервис будет доступен всем желающим уже к 2021 году. Стоимость покупки просмотра фильма будет составлять всего 39 грн/48 часов. Это выгодная альтернатива совместному походу в кино, можно устраивать домашние просмотры премьер для всей семьи по цене одного билета.

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