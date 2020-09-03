Twitter добавит больше контекста в функционал «трендов»

Twitter заявил, что добавит больше контекста к темам, находящимся в «трендах» на сервисе, пишет NYT.

Это изменение связано с тем, что Twitter и другие социальные сети пытаются отреагировать на дезинформацию, связанную с президентскими выборами в США. Но соцсеть не решилась на радикальное решение, которое предложили некоторые сотрудники Twitter: полное устранение «трендов».

Twitter предлагает «Тренды», чтобы пользователи могли определить, какие темы сейчас наиболее обсуждаемые на платформе. Этот раздел служит ориентиром для новых пользователей, которые учатся находить информацию в Twitter, и помогают пользователям ориентироваться в новостях. Их можно отсортировать в соответствии с личными интересами или географическим положением.

Но система часто использовалась ботами и интернет-троллями для распространения ложной, ненавистной или вводящей в заблуждение информации.

Напомним, ранее компания Twitter провела предварительные переговоры с видеосервисом TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном объединении.

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Фото: Unsplash

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