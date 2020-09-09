Американская киноакадемия обновила правила для претендентов на «Оскар»

8 сентября Американская киноакадемия сообщила, что добавила новые критерии для отбора фильмов, претендующих на «Оскар».
Изменения предлагаются «для справедливой репрезентации на экранах и за его пределами, а также чтобы лучше отразить различия среди кинозрителей».
До 2023 года новые условия еще можно не соблюдать, они полностью вступят в силу с 2024 года. Данные правила применимы лишь для номинации «Лучший фильм».
Участники должны соответствовать как минимум двум из четырёх стандартов.
Пример соответствий Стандарту A:
- Главную роль второго плана должен играть как минимум один представитель расовой или этнической группы — азиат, афроамериканец, латиноамериканец, житель Ближнего Востока/Северной Африки и другие;
- От 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями;
- Основная тема фильма должна быть сосредоточена на расовых, гендерных проблемах или проблемах людей с ограниченными возможностями.
С полным списком можно ознакомиться на сайте киноакадемии.
Напомним, Украинский оскаровский комитет с 25 августа начинает прием заявок на участие фильмов в национальном отборе для выдвижения на премию «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм»
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