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Американская киноакадемия обновила правила для претендентов на «Оскар»

от Telekritika
От Telekritika 201
Главная Кино Американская киноакадемия обновила правила для претендентов на «Оскар»

Это касается номинации за лучший фильм.

8 сентября Американская киноакадемия сообщила, что добавила новые критерии для отбора фильмов, претендующих на «Оскар».

Изменения предлагаются «для справедливой репрезентации на экранах и за его пределами, а также чтобы лучше отразить различия среди кинозрителей».

До 2023 года новые условия еще можно не соблюдать, они полностью вступят в силу с 2024 года. Данные правила применимы лишь для номинации «Лучший фильм».

Участники должны соответствовать как минимум двум из четырёх стандартов.

Пример соответствий Стандарту A:

  • Главную роль второго плана должен играть как минимум один представитель расовой или этнической группы — азиат, афроамериканец, латиноамериканец, житель Ближнего Востока/Северной Африки и другие;
  • От 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей — женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями;
  • Основная тема фильма должна быть сосредоточена на расовых, гендерных проблемах или проблемах людей с ограниченными возможностями.

С полным списком можно ознакомиться на сайте киноакадемии.

Напомним, Украинский оскаровский комитет с 25 августа начинает прием заявок на участие фильмов в национальном отборе для выдвижения на премию «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм»

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Фото: unsplash

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