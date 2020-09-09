Американская киноакадемия обновила правила для претендентов на «Оскар»

8 сентября Американская киноакадемия сообщила, что добавила новые критерии для отбора фильмов, претендующих на «Оскар».

Изменения предлагаются «для справедливой репрезентации на экранах и за его пределами, а также чтобы лучше отразить различия среди кинозрителей».

До 2023 года новые условия еще можно не соблюдать, они полностью вступят в силу с 2024 года. Данные правила применимы лишь для номинации «Лучший фильм».

Участники должны соответствовать как минимум двум из четырёх стандартов.

С полным списком можно ознакомиться на сайте киноакадемии.

Напомним, Украинский оскаровский комитет с 25 августа начинает прием заявок на участие фильмов в национальном отборе для выдвижения на премию «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм»

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Фото: unsplash

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