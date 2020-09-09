Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

Роскомнадзор назвал недопустимыми действия администрации видеосервиса YouTube по ограничению распространения фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» производства канала «Россия 1». Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC (владелец YouTube), говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации», — говорится в заявлении.
Напомним, весной Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за блокировки в YouTube обращения Владимира Путина.
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Фото: «Ведомости»
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