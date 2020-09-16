Опубликован рейтинг самых популярных сайтов среди украинских пользователей

Аналитическая компания Kantar CMeter опубликовала список самых популярных ресурсов августа 2020 года.

В августе украинцы активно готовились к школе и искали товары в маркетплейсах, что позволило Prom.ua и Bigl.ua увеличить охват и подняться в рейтинге самых популярных сайтов Украины.

В течение сезона отпусков охват порталов несколько снизились, но интернет-пользователи продолжают и дальше следить за новостями. Самые популярные новостные ресурсы в августе: Pravda.com.ua, 24tv.ua, Tsn.ua, Unian.net.

Мессенджеры и социальные сети не теряют популярности у пользователей десктопных устройств. Сейчас Telegram.org вошел в топ-14 сайтов.

Тройка неизменных лидеров: Google, YouTube, Facebook.

Напомним: ранее стало известно, что ИМИ опубликовал рейтинг самых посещаемых украинских онлайн-медиа.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!