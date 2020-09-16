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Опубликован рейтинг самых популярных сайтов среди украинских пользователей

от Telekritika
От Telekritika 407
Главная Диджитал Опубликован рейтинг самых популярных сайтов среди украинских пользователей

Данные за август 2020 года от Kantar CMeter.

Аналитическая компания Kantar CMeter опубликовала список самых популярных ресурсов августа 2020 года.

В августе украинцы активно готовились к школе и искали товары в маркетплейсах, что позволило Prom.ua и Bigl.ua увеличить охват и подняться в рейтинге самых популярных сайтов Украины.

В течение сезона отпусков охват порталов несколько снизились, но интернет-пользователи продолжают и дальше следить за новостями. Самые популярные новостные ресурсы в августе: Pravda.com.ua, 24tv.ua, Tsn.ua, Unian.net.

Мессенджеры и социальные сети не теряют популярности у пользователей десктопных устройств. Сейчас Telegram.org вошел в топ-14 сайтов.

Тройка неизменных лидеров: Google, YouTube, Facebook.

Напомним: ранее стало известно, что ИМИ опубликовал рейтинг самых посещаемых украинских онлайн-медиа.

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Фото: unsplash

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