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Александра Кучеренко стала новой ведущей «Утра в большом городе» на ICTV

от Telekritika
От Telekritika 672
Главная Новости Александра Кучеренко стала новой ведущей «Утра в большом городе» на ICTV

Она будет вести рубрику «33 за 3» в утренней программе телеканала.

Александра Кучеренко будет вести рубрику «33 за 3» в передаче «Утро в большом городе» на ICTV, передает пресс-служба.

Главная идея рубрики заключается в том, что всего за 3 минуты известные политики, звезды шоу-бизнеса, кино и спорта должны ответить на 33 вопроса ведущей.

«У наших героев есть всего 3 минуты, чтобы ответить на 33 провокационных вопроса, на которые часто они отвечают впервые. Времени обдумать ответ нет, поэтому люди более искренние и говорят то, что первое приходит им на ум. В этом и интерес. В рубрике «33 за 3» зритель может узнать о герое много нового и увидеть его настоящим», — отмечает Александра Кучеренко.

Первым гостем обновленной рубрики «33 за 3» стал острый на язык политик Геннадий Москаль. Также к участию будут приглашены Андре Тан, Ахтем Сеитаблаев, Сергей Притула, Евгений Кошевой и другие. Они поговорят о личном и социально важном, а главное — раскроют интересные и малоизвестные факты из своей жизни.

Ранее стало известно, что в октябре на ICTV выйдет экшен-сериал «Доброволец».

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Фото: Facebook/Gisele Delorme

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