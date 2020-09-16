Принята новая Стратегия национальной безопасности Украины: что изменится для журналистов

14 сентября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины, одобренную Советом национальной безопасности и обороны Украины. Новая Стратегия предусматривает, в частности, повышение уровня медиакультуры общества и обеспечения безопасности журналистов при исполнении профессиональных обязанностей, передает ИМИ.

Стратегия предлагает различные направления внешне- и внутриполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности.

К приоритетным задачам правоохранительных, специальных, разведывательных и других государственных органов, среди прочего, относятся активное и эффективное противодействие разведывательно-подрывной деятельности, специальным информационным операциям и кибератакам, российской и другой подрывной пропаганде.

Документом предусмотрено создание системы стратегических коммуникаций, публичное обсуждение актуальных проблем общественного развития, повышения уровня медиакультуры общества, обеспечения безопасности журналистов при исполнении профессиональных обязанностей, развитие конкуренции в сфере предоставления информационных услуг населению.

Также стратегия предусматривает цифровую трансформацию и распространение цифровой грамотности, развитие системы кибербезопасности, создания благоприятных (в частности, финансовых) условий и стимулирования инноваций в информационной и телекоммуникационной сферах.

В новой стратегии, в отличие от предыдущей, среди угроз не упоминаются информационно-психологическая война, унижение украинского языка и культуры, фальсификация украинской истории, формирование российскими средствами массовой коммуникации альтернативной к действительности искривленной информационной картины мира. А среди направлений деятельности государства не выделены приоритеты внедрения информационной безопасности.

Новая Стратегия национальной безопасности Украины должна стать основой для разработки, в частности, новых Стратегии информационной безопасности и Стратегии кибербезопасности Украины.

Предыдущая Стратегия национальной безопасности Украины, утвержденная 26 мая 2015, утратила силу.

Ранее стало известно, что Ткаченко распорядился проверить, правда ли «ВКонтакте» обошла блокировку в Украине.

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Фото: pixabay

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