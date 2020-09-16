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Правозащитная акция спровоцировала рекордное количество отписок от Netflix

от Telekritika
От Telekritika 443
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Причина критики — сериал «Милашки».

9 сентября 2020 года на Netflix стартовал новый сериал под названием «Милашки» (Cuties) французского режиссера Маймуны Дукур. Несмотря на то, что данная работа получила приз фестиваля «Сандэнс», зрители очень резко отреагировали на новинку, передает variety.com.

В частности,  пользователи обвиняют создателей фильма в сексуализации детей. Они требовали запретить показ картины, для чего создали петицию и запустили кампанию #CancelNetflix. Однако релиз все равно состоялся.

Примечательно, что данная акция спровоцировала много отписок. Так, аналитики компании YipitData зафиксировали, что 12 сентября от стриминга отписалось в 8 раз больше людей, чем обычно (за основу были взяты усредненные показатели августа 2020 года). Однако в YipitData не называют конкретное количество отписок и не берутся прогнозировать, как долго продлится кампания #CancelNetflix. В настоящее время хэштег находится в топе соцсетей.

Netflix уже официальные извинения, изменил постер и логлайн, но скандал вокруг «Милашек» до сих пор не утихает. Поэтому компания выпустила еще одно заявление: «Это [«Милашки»] по-настоящему сильная история о том давлении, с которым юные девочки сталкиваются в соцсетях».

«Этим фильмом я хотела сказать, что у наших детей должно быть детство. Мы, взрослые, должны защищать и поддерживать их, а также оберегать их невинность как можно дольше», — пояснила режиссер Дукуре.

Ранее стало известно, что Netflix сделает украинский интерфейс.

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Фото: «Телекритика»

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